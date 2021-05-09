Liên quan đến vụ việc cháu bé 7 tuổi bị mẹ bế lên đường ray để tự tử, khi kiểm tra thi thể cháu bé, mọi người phát hiện ở tay trái cháu bé có vết cắt sâu. Trên yên xe máy của người mẹ chở con ra đường tàu có nhiều vết máu vương vãi.

VTC News đưa tin, vào khoảng 5h ngày 8/5, đoàn tàu hỏa chạy hướng Nam - Bắc đi đến thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì phát hiện từ xa có vật cản nên lái tàu cho tàu dừng khẩn cấp. Sau khi dừng lại thì phát hiện một người phụ nữ ôm con đứng giữa đường ray nghi có ý định tự tử. Lúc này, mọi người gần đó thuyết phục người mẹ không nên hành động dại dột thì thấy trên tay người phụ nữ có vết thương, đồng thời tinh thần cũng hoảng loạn. Mặc người dân hết sức khuyên nhủ, người phụ nữ đột ngột bỏ con xuống đất rồi một mình chạy trốn. Khi người mẹ chạy đến đoạn đầm lầy thì bị người dân đuổi kịp, đưa đến trạm y tế chăm sóc sức khỏe rồi bàn giao cho công an. Một vài người bế cháu bé lên thì phát hiện cháu đã chết trước đó, trên người có nhiều vết thương.

Hiện trường phát hiện ra cháu bé - ẢNh: Pháp Luật TP.HCM

Liên quan đến những vết thương trên người cháu bé, người dân cho biết thời điểm người mẹ ôm cháu T. lên đường ray nằm chờ tàu thì có thể cháu bé đã tử vong từ trước. Trên yên xe máy của người mẹ chở con ra đường tàu có nhiều vết máu vương vãi. Vết thương trên tay cháu bé là một vết cắt rất sâu, trúng phần động mạch dẫn đến mất máu quá nhiều mà tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, mẹ cháu bé là Đ.T.S. (34 tuổi, quê xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, trú xã Hưng Tân). Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, gia đình vợ chồng chị S. có mâu thuẫn.

Người dân xung quanh khu vực hết sức bàng hoàng trước vụ việc thương tâm - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Cũng trong ngày 8/5, gia đình đã phối hợp với địa phương tiến hành chôn cất cháu bé theo phong tục. Chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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