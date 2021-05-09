Vĩnh Phúc: Tập trung xác minh hành vi mại dâm ở 'ổ dịch' quán bar Sunny

Xã hội 09/05/2021 11:26

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung xác minh các hành vi mại dâm tại quán bar Sunny.

Theo Vietnamnet, liên quan tới vụ clip nhạy cảm được cho là được quay tại quán bar Sunny, 1 trong 2 ổ dịch đang nóng ở Vĩnh Phúc, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tối 8/5 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc xác minh các clip lan truyền nêu trên. "Hiện tại, ngoài việc rút giấy phép, đóng cửa quán, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra các vấn đề liên quan, nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự sẽ xử lý nghiêm theo quy định", Đại tá Khoa chia sẻ. 

Theo đó, cơ quan chức năng đang xác minh về bối cảnh, không gian và xác thực xem có trùng khớp với quán bar Sunny hay không. Công tác điều tra diễn ra chặt chẽ, đảm bảo khách quan và kiên quyết đấu tranh với những vi phạm nếu có. "Chúng tôi không loại trừ khả năng clip trên bị cắt ghép và nội dung ghi lại trong đoạn clip có cấu thành hành vi mại dâm hay không để căn cứ xử phạt hành chính hoặc khởi tố nếu có yếu tố vi phạm hình sự", 1 nguồn tin chia sẻ với Vietnamnet.

Sáng nay Doanh nghiệp Tiếp thị thông tin thêm, Đại tá Đinh Ngọc Khoa cho biết, hành vi khiêu dâm có quần áo, thậm chí khỏa thân thoát y cũng chỉ phạt hành chính. Hiện nay, mức xử lý hành chính nặng nhất đối với bar Sunny là đóng cửa, quán đã thực hiện. Ngoài xử lý hành chính, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, đang tiếp tục xem xét ở góc độ hình sự, nếu đủ dấu hiệu sẽ khởi tố vụ án.

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Những hình ảnh 'thác loạn' bên trong quán bar được ghi lại và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền hàng loạt clip quay bên trong một quán bar có chữ Sunny. Trong clip, nhiều phụ nữ mặc nội y, uốn éo phản cảm và mời bia khách, có người cởi bỏ cả trang phục để nhảy nhót.

Theo một số nhân chứng từng đến quán bar này, hình ảnh nữ nhân viên ăn mặc hở hang, phản cảm như trong clip xuất hiện thường xuyên tại tầng 1 của quán. Khi lên đến các phòng hát ở tầng 2, nhân viên thậm chí còn khỏa thân, làm nhiều hành vi kích dục khách.

Ông Khoa thông tin thêm với Doanh nghiệp Tiếp thị, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an thành phố Vĩnh Yên xác minh vi phạm của quán massage Hoa Sen - nơi có 5 nhân viên mắc Covid-19. Nếu có dấu hiệu mại dâm, chủ cơ sở này cũng sẽ bị khởi tố.

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Quán bar đã bị đóng cửa vì có trường hợp nhiễm COVID-19 và hàng loạt những vi phạm trong kinh doanh - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Cũng liên quan đến bar Sunny, hôm 6/5, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán. Về lý do thu hồi, quyết định cho biết, Công an thành phố Phúc Yên đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh, ông Thành không thực hiện đúng thực tế số lượng lao động là 5 người như giấy đăng ký, kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người. 

Quán bar Sunny là địa điểm gây bùng phát COVID-19 trên địa bàn Vĩnh Phúc. Đây là nơi chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đã từng tới, sau đó lây nhiễm cho nhân viên ở quán.

Vì là nơi thường xuyên có số lượng khách ra vào rất đông nên sự bùng phát của dịch COVID-19 ở đây nghiêm trọng và lây lan nhanh chóng đến nhiều khu vực khác nhau trên cả nước. Hiện nay, cùng với công tác phòng chống, truy vết, ngăn chặn dịch trên toàn nước nói chung và khu vực Vĩnh Phúc nói riêng, ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của quán bar Sunny vì phát hiện ra nhiều lỗi vi phạm trong kinh doanh.

Rò rỉ clip nhạy cảm được cho là từ quán bar Sunny - 1 trong 2 'ổ dịch' của Vĩnh Phúc, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Rò rỉ clip nhạy cảm được cho là từ quán bar Sunny - 1 trong 2 'ổ dịch' của Vĩnh Phúc, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện 1 clip ghi nhận các cô gái trong phòng tối thoát y, uốn éo liên tục với các tư thế phản cảm khiến cộng đồng xôn xao. Đáng lưu ý hơn, những hình ảnh này được đồn đoán là được quay bên trong quán Bar Sunny - 1 trong 2 "ổ dịch" đang nóng tại Vĩnh Phúc. Trước tình hình đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   Bar Sunny hoạt động mại dâm phòng dịch COVID-19

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