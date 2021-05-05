Đến 16h ngày 5/5: Ổ dịch Vĩnh Phúc ghi nhận 9 ca nghi mắc COVID-19

Tin y tế 05/05/2021 17:38

Đến 16h ngày 5/5, Vĩnh Phúc đã thực hiện lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

Theo Sức khỏe và Đời sống, báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến 16h ngày 5/5, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang có 7.703 trường hợp cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà. Song song với truy vết, việc lấy mẫu xét nghiệm đang được triển khai tiếp tục với tổng số 3.847 mẫu, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

 

Hiện tại, Vĩnh Phúc lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

Đồng thời, cơ quan y tế đang quản lý chặt chẽ các trường hợp F1, F3; khẩn trương rà soát, sàng lọc sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID- 19; lựa chọn các địa điểm làm cơ sở cách ly có quy mô có thể mở rộng gấp 3 lần công suất giường bệnh được giao.  

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập 9 chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh, huy động lực lượng công an, quân sự, y tế, thanh tra giao thông với tổng số 141 người tham gia trực tại 9 chốt, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh; kiểm tra y tế, phun thuốc khử trùng phương tiện khi có yếu tố dịch tễ; khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế, xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ, báo cáo ngay với ban chỉ đạo phòng, chống dịch gần nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đến 16h ngày 5/5: Ổ dịch Vĩnh Phúc ghi nhận 9 ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1
Tính tới 16h chiều nay, Vĩnh Phúc ghi nhận 9 ca nghi mắc Covid-19 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

9 chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như sau: 

Chốt 1: Tại đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

Chốt 2: Tại trạm thu phí đầu đường 100, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên

Chốt 3: Tại đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

Chốt 4: Tại vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường

Chốt 5: Tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc trên tuyến Quốc lộ 2C thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch

Chốt 6: Tại điểm xuống nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch

Chốt 7: Tại điểm xuống nút giao IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương

Chốt 8: Tại điểm xuống nút giao IC3 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên

Chốt 9: Tại đường đi Thái Nguyên qua Đèo Nhe, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc

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Sáng ngày 5/5, Sở Y tế Đồng Nai đã đưa 23 người đi cách ly tập trung. Trong đó, có 6 người là công an, 1 bảo vệ dân phố phục vụ làm căn cước công dân do liên quan đến ca nghi nhiễm từ Đà Nẵng về.

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