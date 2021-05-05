Đồng Nai: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 trong quá trình làm căn cước công dân

Một nữ quản lý quán Bar ở Đà Nẵng khi về TP.Long Khánh (Đồng Nai) làm căn cước công dân thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo Lao Động, tối ngày 4/5, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai xác nhận, trên địa bàn tỉnh có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) đang làm việc với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Long Khánh (Đồng Nai) để tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan, tiến hành xét nghiệm, cách ly theo đúng quy định.

Cách ly tập trung ở Đồng Nai - Ảnh: Báo Lao Động

Theo ông Vũ, ca nghi nhiễm là nữ, đang làm quản lý quán Bar New Phương Đông (TP.Đà Nẵng). Ngày 3/5, người này về Đồng Nai để tiến hành làm căn cước công nhân, người này có đeo khẩu trang thường xuyên.

Khi chờ làm căn cước công nhân, người này hay tin bạn thân có liên quan đến F1 của bệnh nhân COVID-19 số 2982 nên đã liên hệ khai báo y tế. Sau khi tiến hành xét nghiệm, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được cơ quan chức năng đưa đi cách ly. Thông tin về ca nghi nhiễm sẽ được chính thức thông báo trong hôm nay.

Hải Dương: 2 trường hợp nghi nhiễm, nâng cảnh báo COVID-19 lên khẩn cấp, cách ly 21 ngày với F1 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã yêu cầu nâng mức độ cảnh báo, đặt toàn tỉnh ở tình trạng khẩn cấp với nguy cơ dịch bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-phat-hien-1-ca-nghi-nhiem-covid-19-trong-qua-trinh-lam-can-cuoc-cong-dan-404068.html