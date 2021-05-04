Hà Nội: Thêm địa điểm bị phong tỏa vì liên quan dịch Covid-19

Tin y tế 04/05/2021 06:50

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã phong toả ngõ 86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm để điều tra dịch tễ ngay trong đêm.

Theo báo Người Lao Động, tối 3/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn. Người này là N.T.N. (nam, 26 tuổi; trú tại số 18 ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Trường hợp này này có đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G ngày 29/4 cùng với 2 ca dương tính là chuyên gia người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B).

Ngay sau thông tin vụ việc, khoảng 9h tối qua, ngõ 86 Phú Kiều (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi liên quan đến phòng trọ của ca dương tính SARS-CoV-2 mới này đã được lực lượng chức năng phong toả tạm thời để truy vết những người liên quan. Bên cạnh đó, các nhân viên y tế phun khử khuẩn toàn bộ con ngõ. 

Hà Nội: Thêm địa điểm bị phong tỏa vì liên quan dịch Covid-19 - Ảnh 1 
Hà Nội: Thêm địa điểm bị phong tỏa vì liên quan dịch Covid-19 - Ảnh 2
Ngõ 86 Phú Kiều (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được phong tỏa ngay trong đêm - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, theo Sức khỏe và Đời sống, sáng nay 4/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà Nội. Cụ thể: 

Bệnh nhân 2985 (BN2985) ghi nhận tại thành phố Hà Nội: Là bệnh nhân nam kể trên. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 2982 (BN2982) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; làm việc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/4/2021. Ngày 2/5/2021, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 2/5/2021, kết quả xét nghiệm ngày 3/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

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Theo thông tin mới nhất, có 14 nhân viên y tế của bệnh viện từng đến quán Bar Sunny (Vĩnh Phúc), bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên đã xin phong toả cách ly toàn bộ đơn vị.

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