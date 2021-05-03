Cụ thể, thông tin được đưa ra tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng tiểu ban điều trị, Đội trưởng đội cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế làm trưởng đoàn.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, báo cáo của Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) chiều 3/5 cho biết, có 14 nhân viên y tế của bệnh viện từng đến quán Bar Sunny.

Liên quan đến quán Bar Sunny, TS Hoàng Văn Chiến- Giám đốc BVĐK khu vực Phúc Yên cho biết, qua rà soát, có 14 nhân viên y tế của bệnh viện khai báo có đến quán Bar Sunny từ ngày 24/4-1/5/2021. Hiện, bệnh viện này đã lấy mẫu 14/14 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên có 68 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện. Hiện tại, bệnh viện đã lấy mẫu 68/68 trường hợp, có kết quả xét nghiệm 65 mẫu âm tính lần 1 (3 mẫu chờ kết quả).

Trong đó, 13 trường hợp âm tính lần 1, có 1 trường hợp nghi ngờ dương tính có kết quả xét nghiệm vào ngày 2/5 là bác sĩ N.V.Th sinh năm 1986, đến quán Sunny ngày 29/4/2021.

Bệnh viện sau đó đã xin ý kiến nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Sở Y tế, BCĐ phòng chống dịch thành phố chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đồng thời, chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định (cán bộ có bán tường trình lịch trình di chuyển từ ngày 29/4 đến 02/52021).

Liên quan đến cán bộ nhân viên, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện đến 23h00 ngày 2/5, tổng số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế tại bệnh viện được lấy mẫu 1.457 trường hợp. Hiện bệnh viện đang rà soát tiếp để lấy bổ sung mẫu trong sáng 3/5/2021. Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp phong tỏa toàn bộ khoa Ngoại Chấn thương; lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế các khoa của bệnh viện; công dân khu cách ly tập trung.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đến 4h00 ngày 3/5, bệnh viện đã lấy 1.540 mẫu. Cụ thể:

Nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: 1.457 mẫu là cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện. Trong đó: F1: (liên quan đến quán Bar Sunny): 14 mẫu, 1 mẫu nghi ngờ dương tính, đã gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư làm xét nghiệm khẳng định; 13 mẫu âm tính lần 1.

Ngoài ra, bệnh viện đã chuyển các trường hợp cán bộ y tế có liên quan đến quán bar Sunny (đã có kết quả âm tính lần 1) lên khu cách ly y tế tập trung tại bệnh viện (12 người), 1 cán bộ cách ly ở trường quân sự tỉnh.

Báo cáo nhanh Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên xin ý kiến phong tỏa toàn bệnh viện.

TS Hoàng Văn Chiến- Giám đốc BVĐK khu vực Phúc Yên cho biết, tiếp tục triển khai lấy mẫu bổ sung cán bộ y tế, người nhà, người bệnh. Xây dựng phương án phòng chống dịch tại bệnh viện; Bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cho cán bộ y tế các khoa, phòng, công cụ dụng cụ kiểm soát nhiễm khuẩn; Rà soát bảng, biển, buồng đệm, quy định lối đi các khoa ... ; kiểm soát chặt chẽ các khoa có cán bộ y tế liên quan đến quán Bar Sunny đảm bảo sinh hoạt ra vào riêng không chung với các khoa khác; Hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ y tế các khoa

Đồng thời có phương án giảm bớt người nhà chăm sóc bệnh nhân, rà soát đề nghị chuyển một phần người nhà bệnh nhân cách ly tập trung tại tỉnh để giảm tải số người trong bệnh viện.

Trước đó, Sức khỏe và Đời sống thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Theo quyết định, thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, địa chỉ tại Tổ 1, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021, có thể gia hạn thêm theo quy định.

Thông báo cho hay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về chuyên môn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Phúc Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự cũng như các nhiệm vụ khác trong công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.