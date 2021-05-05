Hải Dương: 2 trường hợp nghi nhiễm, nâng cảnh báo COVID-19 lên khẩn cấp, cách ly 21 ngày với F1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã yêu cầu nâng mức độ cảnh báo, đặt toàn tỉnh ở tình trạng khẩn cấp với nguy cơ dịch bệnh.

Theo thông tin từ Báo Chính Phủ, ngày 4/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ra Chỉ thị số 14 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, trong ngày 4/5, Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19. Trong đó, 1 người ở huyện Tứ Kỳ, đi cùng chuyến bay VN160 có bệnh nhân COVID-19 vào ngày 29/4. Liên quan đến trường hợp này, cơ quan y tế đã truy vết được 18 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 11 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Trường hợp thứ hai là người nhập cảnh quê ở tỉnh Nam Định, thực hiện cách ly tại khách sạn Purple Lotus (TP Hải Dương).

Cả 2 trường hợp đều đã chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương theo dõi, cách ly, điều trị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã gửi mẫu bệnh phẩm của 2 trường hợp này lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định. Theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bùng phát cao sau thời gian 4 ngày nghỉ lễ. Để tiếp tục chủ động kiểm soát, ngăn chặn và ứng phó kịp thời với dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả mục tiêu "kép" của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nâng mức độ cảnh báo, đặt toàn tỉnh ở tình trạng khẩn cấp với nguy cơ dịch bệnh; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp với phương châm: chủ động, quyết liệt, sáng tạo, "4 tại chỗ" và "5 rõ", kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị -xã hội, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu cần kịp thời phát hiện và áp dụng ngay các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp là F1, F2 có liên quan tới các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh ngoài. Khi xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng cần khẩn trương khoanh vùng, truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả trong 24 giờ, tổ chức cách ly y tế, phong tỏa thật gọn để ảnh hưởng ít nhất tới sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Đáng chú ý, Hải Dương yêu cầu thực hiện cách ly tối thiểu 21 ngày đối với người thuộc đối tượng F1 và chỉ kết thúc cách ly đối tượng F2 khi đối tượng F1 thực sự an toàn. Cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 4/5 - Ảnh: Báo Hải Dương Đồng thời, tỉnh yêu cầu tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, trong nhà máy, phân xưởng, cơ sở y tế, trường học, chợ, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở thờ tự, khu di tích, các sự kiện tập trung đông người... Hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người. Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao, các hoạt động tôn giáo tập trung đông người… Tiếp tục dừng hoạt động đối với các quán bar, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, cơ sở massage… Đối với các sự kiện chính trị, xã hội tập trung đông người cần thiết tổ chức phải được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp.

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