Đồng Nai: Cách ly 6 công an, điều tra dịch tễ 119 người làm căn cước công dân vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

Sáng ngày 5/5, Sở Y tế Đồng Nai đã đưa 23 người đi cách ly tập trung. Trong đó, có 6 người là công an, 1 bảo vệ dân phố phục vụ làm căn cước công dân do liên quan đến ca nghi nhiễm từ Đà Nẵng về.

Theo Tuổi Trẻ, kết quả điều tra bổ sung của các cơ quan chức năng cho biết, có 13 trường hợp đã tiếp xúc, tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm là bà B.T.T. (sinh năm 1977, thường trú tại phường Xuân Thanh, TP Long Khánh; cư trú tại Đà Nẵng). Được biết, trường hợp này hiện đang làm việc tại quán bar New Phương Đông, Đà Nẵng.

Trong số các trường hợp đã tiếp xúc, có 4 người là em trai, em dâu và cháu của bà T., 6 người khác là cán bộ công an làm căn cước công dân, 1 bảo vệ dân phố làm căn cước công dân, 1 người quen là cán bộ Chi cục Thuế Long Khánh và 1 người bạn.

Theo đại diện Sở Y tế Đồng Nai, ngoài ra, lực lượng chức năng còn rà soát, phát hiện 10 trường hợp khác có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm. Toàn bộ 23 người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa F1 đi cách ly tập trung, phun xịt nơi ở của ca nghi nhiễm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, cơ quan y tế địa phương sẽ tiến hành khoanh vùng phong tỏa khu vực có liên quan đến nhà bệnh nhân (một đoạn đường Ngô Quyền, khoảng 20 hộ dân); dừng hoạt động Trường tiểu học Lê Văn Tám đến hết tuần, phun khử trùng 2 lần; cách ly tại nhà 14 ngày học sinh và giáo viên dạy lớp có F1 tiếp xúc gần; rà soát trong học sinh và giáo viên xác định F2 tiếp xúc gần cho cách ly tập trung; tạm thời đóng cửa quán ăn Hương Lan (50 Trần Phú, phường Xuân An); cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Cúc Phương; dừng điểm làm căn cước công dân tại trụ sở khu phố 2, phường Xuân Thanh; điều tra 119 người làm căn cước công dân, xác định người tiếp xúc gần cho cách ly tập trung, còn lại cho cách ly tại nhà…

Đồng Nai: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 trong quá trình làm căn cước công dân Một nữ quản lý quán Bar ở Đà Nẵng khi về TP.Long Khánh (Đồng Nai) làm căn cước công dân thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

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