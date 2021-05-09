Thanh niên 24 tuổi sát hại người yêu đang mang bầu 4 tháng sau mâu thuẫn tình cảm

Xã hội 09/05/2021 11:00

Người phụ nữ mất tích được phát hiện đã chết lúc đang mang thai 4 tháng.

Theo Tiền Phong, ngày 9/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố đối tượng Đặng Tuấn Trường (SN 1997), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về hành vi giết người.

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo về việc chị Đặng Mùi Coi (SN 1995), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình bỗng nhiên mất tích từ giữa tháng 12 năm 2021. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, từ khoảng tháng 8/2020 đến trước Tết nguyên đán năm 2021, Trường có quan hệ yêu đương và sinh sống như vợ chồng với Coi.

Cơ quan công an cho biết, do mâu thuẫn tình cảm, Trường đã sát hại người yêu tại khu lán rừng thuộc xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình và đem chôn ở bờ suối cách lán khoảng 500m. Tại thời điểm bị sát hại, Đặng Mùi Coi đang mang thai 4 tháng.

Thanh niên 24 tuổi sát hại người yêu đang mang bầu 4 tháng sau mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1
Đối tượng Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong 

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Rò rỉ clip nhạy cảm được cho là từ quán bar Sunny - 1 trong 2 'ổ dịch' của Vĩnh Phúc, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Rò rỉ clip nhạy cảm được cho là từ quán bar Sunny - 1 trong 2 'ổ dịch' của Vĩnh Phúc, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện 1 clip ghi nhận các cô gái trong phòng tối thoát y, uốn éo liên tục với các tư thế phản cảm khiến cộng đồng xôn xao. Đáng lưu ý hơn, những hình ảnh này được đồn đoán là được quay bên trong quán Bar Sunny - 1 trong 2 "ổ dịch" đang nóng tại Vĩnh Phúc. Trước tình hình đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   sát hại mang bầu cao bằng

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