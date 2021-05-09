Người phụ nữ mất tích được phát hiện đã chết lúc đang mang thai 4 tháng.

Theo Tiền Phong, ngày 9/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa khởi tố đối tượng Đặng Tuấn Trường (SN 1997), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về hành vi giết người.

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhận được tin báo về việc chị Đặng Mùi Coi (SN 1995), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình bỗng nhiên mất tích từ giữa tháng 12 năm 2021. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, từ khoảng tháng 8/2020 đến trước Tết nguyên đán năm 2021, Trường có quan hệ yêu đương và sinh sống như vợ chồng với Coi.

Cơ quan công an cho biết, do mâu thuẫn tình cảm, Trường đã sát hại người yêu tại khu lán rừng thuộc xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình và đem chôn ở bờ suối cách lán khoảng 500m. Tại thời điểm bị sát hại, Đặng Mùi Coi đang mang thai 4 tháng.

Đối tượng Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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