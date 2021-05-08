Nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang nằm điều trị tại bệnh viện Quận 11, TP.HCM là ông Nguyễn Thành T. kể lại nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát trong căn nhà.

Sáng ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết vào chiều 7/5. Trước đó, theo Pháp luật TP.HCM, vụ cháy đã bùng phát vào khoảng 16 giờ 58 phút, trong căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, cơ quan chức năng phát hiện 3 người chết tại tầng trệt, 4 người phát hiện ở nhà vệ sinh lầu 2 và 1 người ở chân cầu thang. Được biết, thời điểm hỏa hoạn trong nhà có tổng cộng 10 người. 2 người thoát ra ngoài được, còn 8 người bị kẹt lại bên trong, ngạt khói tử vong.

Ngay khi phát hiện đám cháy, những người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, cầm bình chữa cháy tiếp cận khống chế nhưng không được. “Lửa cháy nhanh quá. Căn nhà nhỏ chứa nhiều nến sáp nên một chốc đã bùng lên. Có một người đàn ông khoảng 35 tuổi ở tầng trệt chạy ra kịp. Những người ở tầng 1 mắc kẹt do lửa” – một người dân chia sẻ với Pháp luật TP.HCM. Liên quan tới vụ cháy, VOV cho hay, nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang nằm điều trị tại bệnh viện Quận 11, TP.HCM là ông Nguyễn Thành T. (ngụ tại 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, Quận 11). Ông T. nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5%, ở cẳng tay trái, và 2 cẳng chân. Sau khi được thăm khám, tình trạng của bệnh nhân hiện tại ổn định.

Theo chia sẻ ban đầu từ người nhà các nhạn nhân trong vụ cháy, Tuổi Trẻ thông tin, ông T. - người sống sót sau khi chạy thoát khỏi đám cháy đã kể lại, lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m gây cháy. Ông T. tại bệnh viện - Ảnh: Thanh Niên Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, căn nhà bị cháy có tổng diện tích 126m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 1 lửng, nhà có 1 cửa trước, 1 cửa bên hông nhưng cửa hông bị khóa chặt. Tuổi Trẻ đưa tin, căn nhà này do chị Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi) làm chủ hộ. Anh Hồ Đình T. (43 tuổi, em rể chị T., cùng cư ngụ) là người trực tiếp sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa. Thông tin ban đầu cho hay, việc kinh doanh này chưa có giấy phép. Lực lượng công an tại hiện trường vụ việc khuya qua - Ảnh: Tuổi Trẻ Danh sách nạn nhân: 1. Chị Nguyễn Thị Lệ T. - sinh năm 1977 - chủ nhà 2. Ông Hồ Đình T. - sinh năm 1978 - em rể chị T. 3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003 - con chị T. 4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008 - con chị T. 5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012 - con chị T. 6. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012 - con ông T. 7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006 - là cháu đến chơi nhà chị T. 8. Cô giáo, chưa rõ danh tính. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 nạn nhân trong nhà vệ sinh tầng 2 và 1 nạn nhân dưới chân cầu thang.

Vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: 3 đứa trẻ ôm nhau nhưng không thể thoát thân, vợ con người đàn ông thoát nạn vì chưa về nhà Người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ cháy kinh hoàng cho biết, khi xảy ra vụ cháy, họ nháo nhào gom đồ đạc tháo chạy. Một nhân chứng cho hay, trong số các nạn nhân, có 3 đứa trẻ ôm nhau chết rất thương tâm.

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