Vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: Một nạn nhân được cứu sống, đang nằm điều trị tại BV quận 11

Xã hội 08/05/2021 06:14

Liên quan đến vụ cháy nhà kinh hoàng tại quận 11, nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang nằm điều trị tại bệnh viện Quận 11, TP.HCM.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều tối qua, một vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết ngạt đã bùng phát vào khoảng 16 giờ 58 phút tại 1 căn nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM. Cụ thể, trong căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, 3 người chết tại tầng trệt, 4 người phát hiện ở nhà vệ sinh lầu 2 và 1 người ở chân cầu thang.

Theo thông tin từ VOV, nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang nằm điều trị tại bệnh viện Quận 11, TP.HCM. Cụ thể, Bệnh viện Quận 11 cho biết, khuya ngày 7/5 đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành T. (50 tuổi, ngụ tại 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, Quận 11) - nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Quận 11 làm 8 người thiệt mạng. Ông T. nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5%, ở cẳng tay trái, và 2 cẳng chân. Sau khi được thăm khám, tình trạng của bệnh nhân hiện tại ổn định.

Vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: Một nạn nhân được cứu sống, đang nằm điều trị tại BV quận 11 - Ảnh 1
Ông T. nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2 - Ảnh: Thanh Niên
 
Vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: Một nạn nhân được cứu sống, đang nằm điều trị tại BV quận 11 - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Danh sách nạn nhân:

1. Chị Nguyễn Thị Lệ T. - sinh năm 1977 - chủ nhà

2. Ông Hồ Đình T. - sinh năm 1978 - em rể chị T.

3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003 - con chị T.

4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008 - con chị T.

5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012 - con chị T.

6. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012 - con ông T.

7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006 - là cháu đến chơi nhà chị T.

8. Cô giáo, chưa rõ danh tính.

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Vào lúc 22h tối ngày 7/5, các đơn vị nghiệp vụ đã rút khỏi hiện trường vụ cháy tại quận 11, nhìn cảnh hoang tàn của căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong trong đó có 1 cô giáo và các em nhỏ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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