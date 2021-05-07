Nhân chứng vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: 'Thấy có người vẫy tay kêu cứu nhưng ngọn lửa hừng hực nóng quá không vào được'

Xã hội 07/05/2021 22:42

Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 8 người tử vong ở quận 11, người dân có mặt tại hiện trường cho biết, dù đã cố dập lửa nhưng do đám cháy lớn nên không làm gì được.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 17h chiều nay 7/5, một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM. Theo đó, căn nhà này đã bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo Danh nghiệp và Tiếp thị, căn nhà bị cháy rộng khoảng 40 mét vuông, 2 tầng, vừa làm nơi ở vừa sản xuất đèn cầy, keo dán. Nhà chỉ có 1 cửa chính, khi có sự cố cháy, đám cháy lan nhanh, mọi người không thể thoát nên bị ngạt khói.

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 Hiện trường vụ việc -  Ảnh: Tuổi Trẻ

Còn nguồn tin từ VTC News cho hay, một số nhân chứng cho biết, ban đầu họ nghe thấy 2 tiếng nổ, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, phủ kín ngôi nhà. 

Theo Tuổi Trẻ, thời điểm cháy có nhiều người mắc kẹt trong căn nhà và 8 người đã tử vong. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhiều người cố gắng tìm cách cứu người mắc kẹt nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh, sức nóng tỏa ra nên đã không cứu được.

"Thấy có người vẫy tay kêu cứu nhưng do ngọn lửa hừng hực nóng quá không vào được", một người dân có mặt tại hiện trường kể lại với Tuổi Trẻ.

Một nhân chứng khác là ông Nguyễn Hữu Sang, 48 tuổi, nhà ở sát căn nhà xảy ra vụ cháy, cho biết: “Khoảng 17h cùng ngày, tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn cùng tiếng la hét của người dân phát ra từ căn nhà này. Khi chạy qua xem thì căn nhà đã bao phủ khói lửa, nhiều người tìm cách vào nhưng không được. Căn nhà bị cháy thường ngày có rất đông các bé ở đây, cháu tôi cũng vậy. 

Nhưng may mắn hôm nay cho bé ở nhà với gia đình, không thì chẳng biết sẽ thế nào. Cùng là hàng xóm với nhau, chứng kiến việc này tôi hay ai cũng không tránh khỏi bàng hoàng. Hy vọng số người tử vong sẽ không tăng thêm nữa!”

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 Đám cháy khi nhìn từ phía ngoài - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Vnexpress, ông Ân (49 tuổi) hàng xóm cho biết, ngôi nhà trên có 8 người sinh sống gồm 3 trẻ em, 3 người lớn và 2 người già. Khói lửa bùng lên nhanh và dữ dội khiến nhiều người thoát không kịp, mắc kẹt.

"Sức nóng của lửa khủng khiếp. Mọi người xung quanh hoảng loạn, không biết làm gì để cứu người bên trong", ông Ân nói với Vnexpress.

Được biết, khi ấy toàn bộ khu vực bị mất điện. Hai xe cứu thương cùng các nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường chăm sóc người bị bỏng.

Nhân chứng vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: 'Thấy có người vẫy tay kêu cứu nhưng ngọn lửa hừng hực nóng quá không vào được' - Ảnh 3
 Xe cứu thương đươc điều đến hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH cùng xe cứu hỏa, phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hiện, cảnh sát PCCC đã đưa 8 thi trong đám cháy ra ngoài và đang tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt trong căn nhà.

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy tại căn nhà 1 trệt 2 lầu, tổng diện tích 126m2. 

Danh tính các nạn nhân được xác định là Chị Nguyễn Thị Lệ T. (SN 1977, là chủ nhà), ông Hồ Đình T. (SN 1978, em rể chị T.), các con chị T. là cháu Lê Kim T. (SN 2003), cháu Lê Ngân T. (SN 2008), cháu Lê Tân T. (SN 2012), cháu Hồ Đình N. (SN 2012, con ông T.), cháu Nguyễn Tấn Đ. (SN 2006, là cháu đến nhà chị T. chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính). 

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. 

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Từ khóa:   cháy nhà TP.HCM tử vong

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