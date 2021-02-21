Bắc Giang: Cháy nhà kinh hoàng, phát hiện một thi thể biến dạng chưa rõ danh tính

Xã hội 21/02/2021 16:25

Sau vụ cháy nhà kinh hoàng, cơ quan công an phát hiện một thi thể biến dạng chưa rõ danh tính.

Khoảng 1 giờ ngày 21/2, tại xã Bảo Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) xảy ra vụ cháy nhà kinh hoàng khiến một người tử vong. 

Cụ thể, vụ cháy xảy ra tại nhà anh Trần Đức Lượng (SN 1972) và chị Hoàng Thị Lan (SN 1973) ở thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang), Công an huyện Lục Nam đã đến dập lửa và tìm kiếm người bị nạn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Bắc Giang: Cháy nhà kinh hoàng, phát hiện một thi thể biến dạng chưa rõ danh tính - Ảnh 1
Sau vụ cháy nhà kinh hoàng, cơ quan công an phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính do bị biến dạng. Được biết, gia đình anh Lượng, chị Lan trước đây có bán hàng ăn sáng phục vụ người dân trong khu vực, nhưng đã nghỉ bán khoảng 6 tháng nay.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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Từ khóa:   Bắc Giang hỏa hoạn nghiêm trọng cháy nhà chết người

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