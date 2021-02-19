Bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn

Xã hội 19/02/2021 20:25

Sau khi phát hiện thi thể nữ trôi trên sông Sài Gòn, người dân lập tức hô hoán, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Chiều ngày 19/2 trên sông Sài Gòn, thuộc phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM, người dân phát hiện thi thể nữ trôi trên sông khiến dư luận địa phương xôn xao.

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Người dân phát hiện thi thể nữ trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 15h30 cùng ngày, nhiều người đi trên đường Xa lộ Hà Nội, hướng TP. Thủ Đức đi quận Bình Thạnh, khi đến cầu Sài Gòn thì phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn, sát bờ nên lập tức hô hoán và báo công an. 

Bước đầu xác định thi thể là nữ giới, khoảng 30 tuổi, mặc quần dài, áo thun ngắn tay. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đang đi trên đường dừng lại xem khiến cầu Sài Gòn kẹt xe nghiêm trọng.

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Người dân hiếu kỳ đứng xem trên cầu khiến giao thông ùn tắc - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt trục vớt thi thể, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử vi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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