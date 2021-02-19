TP.HCM: Tài xế xe ôm kiếm tiền xuyên Tết nuôi vợ con bị cướp đâm tử vong ngày mùng 1

Xã hội 19/02/2021 01:23

Tài xế xe ôm chạy xe suốt Tết để kiếm tiền nuôi vợ con bị cướp đâm tử vong ngày mùng 1 khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Hồng Quang (49 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra hành vi đâm tử vong tài xế xe ôm nhằm cướp tài sản.

Cụ thể vào khuya 12/2 (tức mùng 1 Tết), anh Nguyễn Quốc Thành khi đang trực bảo vệ ở cơ sở 2 của BV Đại học Y Dược TP.HCM thì phát hiện có người hô hoán bị cướp.

Chạy đến chỗ phát ra âm thanh bên kia đường, anh Thành thấy một đối tượng dùng dao bấm đâm liên tiếp vào cổ một tài xế Gojek khiến nạn nhân gục tại chỗ với ý định cướp xe.

Dam tu vong
Hiện trường vụ án tài xế xe ôm bị cướp đâm tử vong - Ảnh: Công an TP.HCM

Dù đối tượng rất manh động và có hung khí nhưng nam bảo vệ vẫn quyết định cầm một thanh tra dài lao đến, gạt con dao của kẻ cướp để khống chế tên này trước khi hắn kịp tẩu thoát.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt áp giải tên cướp về đồn, xác định danh tính của hắn chính là Lý Hồng Quang.

Còn nạn nhân là anh Lâm Hiếu Nghĩa (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết anh Nghĩa đã có vợ và con nhỏ. Dù đang trong kỳ nghỉ Tết, anh Nghĩa vẫn cần mẫn lao động kiếm tiền nuôi vợ con, không ngờ lại bị cướp đi sinh mạng oan uổng. Nam bảo vệ dũng cảm bắt cướp đã được cơ quan chức năng khen thưởng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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