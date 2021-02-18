Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận đã sát hại cụ ông bán vé số để cướp vàng và tiền mặt.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã di lý đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) từ Đắk Lắk về Bình Phước để điều tra về hành vi sát hại cụ ông bán vé số để cướp tài sản.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 6 giờ 40 ngày 7/2, Công an thị xã Bình Long nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể nam tại ruộng lúa thuộc tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định danh tính nạn nhân là ông Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, ngụ thị xã Bình Long), hành nghề bán vé số dạo trên địa bàn xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.

Người nhà nạn nhân cho biết, hàng ngày ông Ngọc đi bán vé số có đeo nhẫn vàng và mang theo tiền để trong tập vé số cũ.

Sau nhiều ngày điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, khuya 16/2, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận hành vi sát hại cụ ông bán vé số. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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