Sau khi phát hiện thi thể nữ nghi là nạn nhân nhảy cầu tự tử sáng mùng 1 Tết, người dân lập tức báo công an.

Chiều 17/2, Công an TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết sáng nay đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ nghi là nạn nhân nhảy cầu tự tử sáng mùng 1 Tết Tân Sửu nổi trên sông Lô ở xã Thái Long, TP. Tuyên Quang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ trục vớt và đưa thi thể từ giữa dòng sông vào bờ.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định và phối hợp với gia đình xác định danh tính, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 1/2, cô gái tên Đinh Thủy Tr. (SN 2003) trú tại tổ 18, phường An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đi xe máy đến cầu Tình Húc, bỏ lại đôi dép và điện thoại rồi gieo mình xuống sông.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai người làm chứng, triển khai các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Cô gái trẻ thường xuyên đăng status buồn trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Tr. nhiều lần đăng status thể hiện sự tuyệt vọng, buồn bã trên trang cá nhân. Hiện có rất đông cư dân mạng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô gái ở dưới phần bình luận của bức ảnh.

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