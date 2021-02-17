Cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 2 con đuối nước thương tâm sáng mùng 6 Tết

Xã hội 17/02/2021 14:31

Thấy 3 chị em bị đuối nước, người dân lập tức chạy tới nhưng chỉ cứu được 1 em, 2 bé còn lại đã chết đuối thương tâm.

Khoảng 10 giờ ngày 17/2 tại khu vực hồ Phú Tân thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ hai chị em chết đuối thương tâm khiến ai nấy xót xa. 

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, 3 chị em rủ nhau ra hồ tắm và chẳng may bị đuối nước. Người dân lập tức chạy tới ứng cứu nhưng chỉ cứu được một nạn nhân. 

Riêng hai chị em ruột là L.T.K.B. (9 tuổi) và L.H.N.H. (6 tuổi, cùng quê Cà Mau) bị chìm dưới hồ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm. Bà Nguyễn Thu Cúc, chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cũng đã có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút, đội người nhái đã vớt được cả 2 thi thể chị em. Theo người nhà nạn nhân, 3 bé rủ nhau đi chơi nên gia đình cho đi nhưng không biết cả 3 bé ra hồ để tắm. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 2 con đuối nước thương tâm sáng mùng 6 Tết - Ảnh 1

Cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 2 con đuối nước thương tâm sáng mùng 6 Tết - Ảnh 2
Người thân đau đớn trước cái chết của 2 chị em - Ảnh: Tiền Phong

Cách đây không lâu, tại xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng xảy ra vụ 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Cụ thể, vào ngày 10/2 (tức 29 Tết âm lịch), bố mẹ 2 cháu Nguyễn Thị L. (5 tuổi) và Nguyễn Văn K. (3 tuổi) không thấy các con đâu nên đã chia nhau đi tìm. Khi đến khu vực sau nhà, nơi có một ao cá nhỏ, gia đình bỗng nhìn thấy dép của 2 cháu nằm ở bờ ao.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người lập tức xuống ao tìm thì thấy cháu L. và K. đã tử vong do bị đuối nước. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân

Trong tối cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương cùng Công an xã Hữu Văn đã đến chia buồn và quyên góp một khoản tiền hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các cháu.

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Từ khóa:   đuối nước thương tâm Bình Dương tai nạn thương tâm

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