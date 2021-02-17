Cha đổ xăng đốt nhà, đâm 2 con trọng thương đêm mùng 4 Tết

Xã hội 17/02/2021 11:54

Trước khi phóng hỏa đốt nhà và đâm 2 con trọng thương, gã đàn ông ngáo đá còn dùng dao khống chế cướp dây chuyền của người phụ nữ bán tạp hóa.

Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang giám sát chặt chẽ nghi phạm Nguyễn Tùng Duy (SN 1989, tổ dân phố 11, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc) tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Theo thông tin trên CAND, khoảng 23h30 ngày 15/2, Duy lên cơn ngáo đá, bất ngờ khóa trái cửa, hút xăng từ xe máy ra phóng hỏa đốt nhà mặc cho vợ và hai con khóc lóc van xin. Không dừng lại ở đó, Duy còn dùng dao đâm hai con là N.T.K (SN 2011) và N.T.B.N (SN 2012) trọng thương.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã xông tới phá cửa, đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy. Duy bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Do bị bỏng nặng, đối tượng này cũng được chuyển tới bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Tại hiện trường, các tài sản bị ngọn lửa thiêu hư hỏng.

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Bà Dung bị Duy dùng dao đe dọa, cướp đi dây chuyền vàng - Ảnh: CAND

Trước đó vào sáng cùng ngày, Duy còn xông vào tiệm tạp hóa, dùng dao khống chế bà Nguyễn Thị Dung (tổ 11, phường B’lao) và cướp đi một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân. Duy bị người nhà bà Dung khống chế bắt giữ giao cho Công an phường B’Lao, TP. Bảo Lộc. Trong lúc cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng thì xảy ra sự việc trên.

Được biết, Duy là kẻ nghiện ma túy nặng, nhiều lần lên cơn ngáo đá, uy hiếp tính mạng vợ con. Vụ việc đang được Công an TP. Bảo Lộc điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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