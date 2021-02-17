Đi lễ chùa đầu năm, cô gái ăn mặc phản cảm khiến dân tình ném đá không thương tiếc.

Tháng Giêng là thời điểm người Việt đi lễ chùa cầu bình an, may mắn cho cả năm rất đông. Đi lễ chùa không chỉ cần tâm thanh tịnh hay lòng thành kính, việc ăn mặc thế nào cho phù hợp cũng vô cùng quan trọng.

Mới đây, dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh về một cô gái ăn mặc phản cảm khi đi lễ ở núi Bà Đen - nơi có ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch linh thiêng mà nhiều người hay lui đến ngày đầu năm.

Cụ thể, cô gái trẻ mặc áo cúp ngực hở bạo cùng chiếc quần bó sát ngắn cũn cỡn. Bộ trang phục chẳng có gì đáng nói nếu như cô gái không diện nó đi lễ chùa, một nơi tôn nghiêm và phải ăn mặc thực sự chỉnh tề mới được phép bước chân vào.

Cô gái ăn mặc phản cảm khi đi lễ chùa khiến dân tình bức xúc - Ảnh: Internet

Dân mạng ném đá kịch liệt pha ăn mặc 'đi vào lòng đất' - Ảnh: Internet

Những hình ảnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động phản cảm của cô gái và mong cơ quan chức năng phạt những trường hợp này thật nặng.

"Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên phải dựa vào hoàn cảnh để mặc đồ cho phù hợp. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, mặc phản cảm không những xúc phạm người khác mà còn thiếu tôn trọng bản thân mình nữa", tài khoản K.L. bình luận.

"Cảm thấy xấu hổ thay bạn trẻ này. Nhìn xinh đẹp, mặt mũi sáng sủa, phong cách sành điệu nhưng lại không biết suy nghĩ và hành xử quá tồi tệ", tài khoản M.P. bày tỏ.

Hiện cư dân mạng vẫn đang chia sẻ những hình ảnh trên với tốc độ chóng mặt.

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