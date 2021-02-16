Xôn xao bức ảnh cô gái 'không mặc quần' đi rút tiền với bé trai, biết sự thật dân mạng càng phẫn nộ hơn nữa

Xã hội 16/02/2021 06:00

Pha ăn mặc phản cảm 'có cũng như không' ngày đầu năm mới khiến dân tình cạn lời. Đáng chú ý, cô gái được cho là đi cùng với một bé trai khoảng 8-9 tuổi khiến ai nấy càng phẫn nộ hơn nữa. 

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm bị dân tình ném đá không thương tiếc. Dẫu biết mặc gì là quyền tự do cá nhân, thế nhưng vẫn không thể cổ xúy cho những hành động thiếu tôn trọng người xung quanh.

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ hình ảnh một cô gái mặc quần xuyên thấu đi rút tiền ở trụ ATM. Đáng chú ý, cô gái được cho là đi cùng với một bé trai khoảng 8-9 tuổi càng khiến ai nấy phẫn nộ hơn nữa. 

Cụ thể, cô gái trong ảnh mặc chiếc quần màu đen vải voan mỏng như lá lúa, thấy rõ toàn bộ nội y màu trắng bên trong. Thậm chí khi vừa nhìn qua, nhiều người còn tưởng cô nàng ra đường mà quên mặc quần. 

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Pha ăn mặc 'có cũng như không' của cô gái ngày đầu năm khiến dân tình cạn lời - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc: "Mặc mà như không mặc"; "Rốt cuộc là có mặc quần không vậy? Gây lú quá bà con ơi"; "Chị gái ơi chị bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả?"; "Má ơi dám ăn mặc vậy trước mặt trẻ con luôn"; "Giới trẻ giờ táo bạo nhỉ"; "Thôi chị cởi luôn đi có khi đỡ phản cảm hơn á"; "Mới đầu năm mà đã mù mắt rồi"; "Ai đó cứu lấy con mắt của tôi với"...

Từ khóa:   hành động phản cảm ăn mặc hở hang hình ảnh gây bão mạng

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