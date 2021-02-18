Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Thọ đã dùng dao đâm chết anh trai. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tạm giữ Phan Ngọc Thọ (31 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi đâm chết anh trai.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Thọ đã dùng dao đâm chết anh trai - Ảnh: Zing

Theo điều tra ban đầu, chiều 17/2, Thọ cùng anh trai Phan Văn Thiết tổ chức nhậu tại nhà ở xã Xuân Sơn. Trong lúc nhậu, hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

Thọ đã dùng dao đâm vào ngực anh trai. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

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