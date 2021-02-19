Sự thật đoạn clip học sinh tát cô giáo vì bị tịch thu điện thoại gây phẫn nộ

Xã hội 19/02/2021 15:20

Đoạn clip ghi lại cảnh học sinh tát cô giáo khiến dân tình vô cùng bức xúc. Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã xác minh được những thông tin ban đầu về sự việc.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh học sinh tát cô giáo khiến ai nấy không khỏi bức xúc. Đông đảo dân mạng kêu gọi cơ quan giáo dục sớm vào cuộc xử lý hành động vi phạm đạo đức nghiêm trọng của nam sinh. 

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã xác minh được những thông tin ban đầu về sự việc. Được biết, sự việc trên đã xảy ra cách đây 1 năm, nam sinh trong clip là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ba Đình. Sau khi xảy ra sự việc, vì học sinh bị bệnh nên gia đình đã làm đơn xin cho con được nghỉ học để chữa bệnh.

Sự thật đoạn clip học sinh tát cô giáo vì bị tịch thu điện thoại gây phẫn nộ - Ảnh 1
Nam sinh liên tục chửi bậy, văng tục với giáo viên - Ảnh cắt từ clip

Sự thật đoạn clip học sinh tát cô giáo vì bị tịch thu điện thoại gây phẫn nộ - Ảnh 2

Sự thật đoạn clip học sinh tát cô giáo vì bị tịch thu điện thoại gây phẫn nộ - Ảnh 3
Đỉnh điểm, nam sinh thẳng tay tát vào mặt cô giáo - Ảnh cắt từ clip

 

Trước đó, theo nội dung đoạn clip gây bão mạng, nam sinh bị cô giáo tịch thu điện thoại nên liên tục chửi bậy, dùng những từ ngữ khó nghe với giáo viên và những người xung quanh.

Phản ứng của học trò trong lớp cũng gây tranh cãi khi không can ngăn mà thậm chí còn hùa theo trêu chọc. Đỉnh điểm là khi nam sinh này tiến thẳng lên bàn giáo viên trong sự can ngăn của đám đông xung quanh nói "Thôi! Thôi!" nhưng vẫn thẳng tay chỉ mặt, vung tay tát cô giáo rồi quay về chỗ ngồi.

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