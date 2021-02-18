Cơ quan chức năng cho biết chuyên gia người Hàn Quốc đột tử tại Công ty PNG đã có kết quả xét nghiệm Covid-19.

Mẫu xét nghiệm Covid-19 của chuyên gia người Hàn Quốc tử vong tại Công ty PNG đã có kết quả âm tính với COVID-19. Người này cũng được xác định có tiền sử về bệnh tim mạch.

Chuyên gia tử vong có tên là Lee Gwang Suk (SN1951, quốc tịch Hàn Quốc). Vì nạn nhân đã tử vong và có yếu tố nước ngoài nên việc điều tra nguyên nhân tử vong do Công an tỉnh Hải Dương đảm nhiệm.

Trước đó vào hồi 8h ngày 18/2, UBND phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương đã nhận được báo cáo của Chỉ huy Công an phường Cẩm Thượng về việc có một chuyên gia Công ty PNG đột tử trên tầng 2 nhà Chuyên gia của công ty.

Theo lãnh đạo công ty PNG, lúc 7h45, chị Q.T.H.H. (36 tuổi, thường trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), nhân viên vệ sinh đến làm việc và phát hiện ông Lee nằm bất động trên tầng 2. Chị này lập tức báo cáo lãnh đạo công ty và gọi điện cho trung tâm cứu thương. Khi nhân viên cấp cứu 115 đến xác định ông Lee Gwang Sunh đã tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-bo-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-cua-chuyen-gia-nguoi-han-quoc-tu-vong-o-hai-duong-396435.html