Bộ Y Tế: Tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với người dân trong đại dịch COVID-19

Xã hội 17/02/2021 11:46

Bộ Y tế kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, đồng thời, huy động toàn hệ thống chính trị tham gia phòng dịch ngay từ đầu năm.

Bản tin 6h ngày 17/2 (sáng mùng 6 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19, gần 146.000 người cách ly chống dịch.

Cụ thể, tính đến 6h ngày 17/2, Việt Nam có tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 719 ca. Tính từ 18h ngày 16/2 đến 6h ngày 17/2, cả nước không ghi nhận ca mắc mới nào.

Tuy nhiên, Bộ Y tế kiến nghị tất cả các cơ quan chức năng tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Các địa phương nơi có đường biên giới chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Khởi tố và xử lý nghiêm các đường dây đưa người vượt biên trái phép.

covid 19
Sáng ngày 17/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến công tác điều trị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực chữa trị cho bệnh nhân.

Tại các tỉnh, thành phố, 12/13 địa điểm (trừ Hải Dương) có ổ dịch trong cộng đồng đang có số ca mắc giảm trong ngày qua. Ổ dịch tại Hà Nội, TP.HCM đã được nhanh chóng kiểm soát với các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt. Tuy nhiên, Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM

Riêng ở Hải Dương tình hình còn nhiều phức tạp. Số lượng ca mắc chưa giảm, đặc biệt tại huyện Cẩm Giàng với các cụm khu công nghiệp số lượng công nhân lớn (60.000 người).

Người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: - Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Bộ Y Tế: Tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với người dân trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 2

Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát chỉ đạo của Bộ Y tế

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