Chiều 18/2, Bộ y tế ghi nhận thêm 18 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương

Xã hội 18/02/2021 18:06

Chiều 18/2, Bộ y tế công bố thêm 18 ca nhiễm COVID-19 mới, tất cả đều ở Hải Dương.

Chiều 18/2, Bộ y tế công bố thêm 18 ca nhiễm COVID-19 mới (BN2330-2347). Cụ thể:

CA BỆNH 2330-2347 (BN2330-2347): trong đó 15 ca là F1, được cách ly trước đó; 01 ca trong khu vực phong toả; 01 ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng; 01 ca phát hiện qua giám sát, khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục. 

Hiện có 02 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh; 01 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và 15 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Chiều 18/2, Bộ y tế ghi nhận thêm 18 ca mắc COVID-19 đều ở Hải Dương - Ảnh 1

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chống dịch Covid-19 Hải Dương

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