Vụ con trai chủ nhà đánh người phụ nữ thuê trọ tử vong ở Bình Tân: Hé lộ nguyên nhân

Xã hội 18/02/2021 17:24

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra nghi án thiếu niên 17 tuổi đánh người phụ nữ thuê trọ tử vong.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra xử lý vụ việc một phụ nữ tử vong sau khi xô xát với nam thanh niên trên địa bàn.

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, sáng 15/2 (tức mùng 4 Tết), con gái của bà Th. (50 tuổi, tạm trú phường Bình Trị Đông A) đến công an trình báo về việc mẹ mình tử vong sau khi xô xát với nam thanh niên tên T. (17 tuổi) ở xóm trọ.

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Khu trọ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo trình báo, trước đó 1 ngày, tại xóm trọ trên đường Lê Văn Quới, bà Th. xảy ra mâu thuẫn, với T. là con trai của chủ nhà trọ. Thiếu niên 17 tuổi được cho là đã đấm vào mặt bà Th. gây thương tích ở gò má.

Bà Th. được người nhà đưa vào Bệnh viện Bình Tân để chụp X-quang. Kết quả cho thấy sức khỏe bình thường nên được cho về. Tuy nhiên khoảng 30 phút sau, người này có biểu hiện nôn ói nên được người thân đưa vào bệnh viện để kiểm tra. Do biểu hiện nặng, bà Th. tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, T. khai do đang đi chơi thì bị mẹ gọi về nên tức giận cho rằng bà Th. "mách lẻo". Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. T. thừa nhận dùng tay đánh người phụ nữ lớn tuổi gây thương tích. 

Một nguồn tin từ Công an quận Bình Tân cho biết bà Th. bị bệnh tim bẩm sinh. Nguyên nhân tử vong của người phụ nữ đang được điều tra làm rõ.

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