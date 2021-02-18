Người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư Goldmark City nhiều khả năng là do tự tử. Trước khi qua đời, nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh.

Liên quan đến vụ người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do tự tử, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết nạn nhân trước khi qua đời đã để lại thư tuyệt mệnh.

Người đàn ông Hàn Quốc tử vong trong chung cư ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh - Ảnh: Internet

Theo nội dung bức thư, người đàn ông Hàn Quốc thể hiện sự chán nản trong công việc ở cơ quan, do không được mọi người ghi nhận nên dẫn đến chán nản.

Như đã đưa tin, vào lúc 9 giờ ngày 17/2/2021, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong là nam giới, SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc sinh sống tại khu chung cư Goldmark City.

Người đàn ông có tên B.S.W quốc tịch Hàn Quốc (SN 1974, ở tại phòng 2108 R2 Golmark City). Ông B.S.W nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014 và không về nước. Ông B.S.W làm giám đốc lĩnh vực xây dựng dân dụng số 244 Hoàng Công Chất. Trong thời gian sống ở Việt Nam, ông B.S.W ở 1 mình tại tầng 2108 R2. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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