Thêm một bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội: Làm chung công ty với BN người Nhật đã tử vong

Xã hội 15/02/2021 15:00

Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19. Đây là người đàn ông Nhật Bản, 43 tuổi, làm cùng công ty với BN người Nhật đã tử vong.

Chiều 15/2, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19 mới. Bệnh nhân nam, 43 tuổi, quốc tịch Nhật Bản.

Bệnh nhân là nhân viên công ty Mitsui tại 23 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm, sống tại P1507 khách sạn Somerset Westpoint (số 2, phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Trước đó, bệnh nhân đã tiếp xúc gần với BN 2229 (đã tử vong) và BN N.T.H.

Bệnh nhân N.T.H., 25 tuổi, trú tại 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, được xác định dương tính với SARS-CoV-2. BN đã tiếp xúc gần với BN 2229 tại Văn phòng 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Bệnh nhân 2229, nam, 54 tuổi, là chuyên gia người Nhật Bản, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/1, được chuyển cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM từ 17-31/1/2021. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 17/1 và 31/1.

Sau khi kết thúc cách ly tập trung tại TP.HCM, ngày 1/2, bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VN254 từ Tân Sơn Nhất khởi hành lúc 11h giờ, tới Nội Bài lúc 13h20, được lái xe của công ty đưa từ sân bay về khách sạn Somerset Westpoint lúc 14h cùng ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày 1-13/2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty.

Khoảng 19h ngày 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm một bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội: Làm chung công ty với BN người Nhật đã tử vong - Ảnh 1

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