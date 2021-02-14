Sáng mùng 3 Tết, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID mới, trong đó có bé gái 8 tuổi

Xã hội 14/02/2021 11:07

Mẹ và con gái của nữ công nhân nhà máy Z153, cùng sống tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội đã có kết quả dương tính với COVID-19 sau nhiều lần xét nghiệm.

Sáng nay 14/2 (tức mùng 3 Tết), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 mới. Đây là mẹ và con gái của BN 2142 (công nhân nhà máy Z153, là F1 của BN 1694 và BN 1695).

Cụ thể, bệnh nhân N.T.M, nữ, 58 tuổi và T.T.H., nữ, 8 tuổi đều sống cùng BN 2142 tại địa chỉ thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13/2/2021, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thực hiện.

Như đã đưa tin, BN2142 là F1 của BN N.Q.M (BN1694), tiếp xúc ngày cuối vào 28/1. Ngày 30/1, BN2142 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính và đưa đi cách ly tập trung tại trung đoàn B59. Ngày 11/2, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân 1694 N.Q.M. (41 tuổi), trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, công nhân nhà máy Z153 được nhận định là trường hợp siêu lây nhiễm. Bệnh nhân này nhiễm Covid-19 sau khi dự đám cưới tại Hải Dương. BN đã lây nhiễm cho 19 người tính đến thời điểm hiện tại. 

Sáng mùng 3 Tết, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID mới, trong đó có bé gái 8 tuổi - Ảnh 1

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