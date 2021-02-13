Sáng mùng 2 Tết, TP.HCM có thêm 2 ca dương tính COVID-19 liên quan sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 13/2 (mùng 2 Tết Tân Sửu), TP.HCM ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nhân viên Công ty bốc xếp hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất - VIAGS.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật T.HCM (HCDC) cho biết, hai trường hợp này là hai mẹ con ngụ tại Quận 12, được phát hiện thêm trong đợt xét nghiệm cho các hộ gia đình của nhân viên Công ty VIAGS.

Người con từng là nhân viên bốc xếp hàng hoá thời vụ của Công ty VIAGS. Người này nghỉ việc từ ngày 1/2 nên không tham gia đợt lấy mẫu tầm soát nhân viên tại sân bay.

Trong đợt xét nghiệm hộ gia đình nhân viên sân bay, người này cùng gia đình khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả sáng ngày 11/2, xác định hai mẹ con dương tính với SARS-CoV-2. Người mẹ làm việc ở Công ty GGM tại KCN Tân Bình, đóng tại địa bàn quận Bình Tân. Thành phố đã điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, địa điểm liên quan đến hai trường hợp này, xử lý theo quy định.

Như vậy, đến ngày 13/2, TP.HCM ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Họ đều liên quan đến nhóm nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hoá của Công ty VIAGS, làm việc tại sân đỗ máy bay sân bay Tân Sơn Nhất (Trừ trường hợp BN1660 đến từ Hải Dương).

TP.HCM cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm này và tiếp tục các biện pháp để cắt đứt hoàn toàn chuỗi lây nhiễm và tầm soát rộng ở cộng đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-mung-2-tet-tphcm-co-them-2-ca-duong-tinh-covid-19-lien-quan-san-bay-tan-son-nhat-396023.html