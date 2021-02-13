Để giải quyết mâu thuẫn của cha và hàng xóm, thiếu niên 16 tuổi cầm dao đâm chết người.

Chiều tối ngày 12/2 (tức mồng 1 Tết), Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên xảy ra một vụ xô xát khiến 2 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Thuyết (SN 1972), trú thôn Na Trung đi chúc Tết tại nhà hàng xóm tên Liễu thì gặp anh Phạm Đức Lập cũng đến chúc Tết.

Tại đây, do đã có mâu thuẫn từ trước nên giữa anh Thuyết và anh Lập tiếp tục xảy ra cãi vã xô xát. Ngay sau đó, anh Lập gọi điện cho con trai mình đến để đánh anh Thuyết.

Hiện trường vụ án thiếu niên 16 tuổi đâm chết người - Ảnh: Internet

Nghe cha gọi điện, con trai anh Lập là Phạm Đức Nam (16 tuổi) đã cầm dao đến đâm một nhát vào người anh Thuyết khiến nạn nhân trọng thương. Trong quá trình đó, anh Âu Văn Kỳ (37 tuổi), cùng trú thôn Na Trung vào can ngăn cũng bị trúng dao đứt gân tay.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thuyết và anh Kỳ được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Thuyết đã tử vong, còn anh Kỳ tiếp tục chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị.

Được biết, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng đâm chết người để điều tra, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

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