Thanh niên về từ vùng dịch không khai báo, Nghệ An họp khẩn đêm giao thừa

Từ vùng dịch về Nghệ An, T. không thực hiện việc khai báo y tế, không thực hiện việc cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 12/2 (mồng 1 Tết), bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp với các xã, thị trấn có liên quan để xử lý tình huống một nam thanh niên trở về từ vùng dịch.

Theo thông tin khai báo, ngày 10/2, N.V.T. (SN 1998, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) đi xe khách từ Quảng Ninh lên Hà Nội sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe khách về Nghệ An. Khi về đến thị trấn Quán Hành, đối tượng này đã về nhà riêng sau đó đi ăn uống, hát karaoke cùng nhiều người.

Đến 16h ngày 11/2 (30 Tết), T. mới đến Bệnh viện huyện Nghi Lộc để thăm khám vì đau bụng. Tại bệnh viện, nhiệt độ đo được của bệnh nhân này là 36,2 độ C. Hiện, cơ quan y tế huyện Nghi Lộc đã tiến hành điều trị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân này.

Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long là địa phương được Bộ Y tế công bố là "ổ dịch" Covid-19. Tuy nhiên, khi về địa phương, T. không thực hiện việc khai báo y tế, không thực hiện việc cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đang có cuộc hợp với lãnh đạo các xã Nghi Diên, Nghi Hoa và thị trấn Quán Hành để tiến hành truy vết những người có tiếp xúc với N.V.T., là đối tượng trở về từ ổ dịch phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Một bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng giống ca phi công Anh, các chuyên gia họp khẩn "Bệnh nhân 1536", 79 tuổi, từ Mỹ về nhập cảnh cách ly ngay, nhập viện ngày 15/1. Bà được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu.

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