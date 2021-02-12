Thấy dép của 2 con nhỏ nằm ở khu vực bờ ao, người thân tiến hành tìm kiếm thì thấy 2 bé đã đuối nước thương tâm.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ 2 chị em ruột đuối nước thương tâm khiến ai nấy xót xa.

2 chị em ruột đuối nước thương tâm ở Hà Nội - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, vào ngày 10/2 (tức 29 Tết âm lịch), bố mẹ 2 cháu Nguyễn Thị L. (5 tuổi) và Nguyễn Văn K. (3 tuổi) không thấy các con đâu nên đã chia nhau đi tìm. Khi đến khu vực sau nhà, nơi có một ao cá nhỏ, gia đình bỗng nhìn thấy dép của 2 cháu nằm ở bờ ao.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người lập tức xuống ao tìm thì thấy cháu L. và K. đã tử vong do bị đuối nước. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân

Trong tối cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương cùng Công an xã Hữu Văn đã đến chia buồn và quyên góp một khoản tiền hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các cháu.

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