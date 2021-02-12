Trưa mùng 1 Tết, Hà Nội có thêm ca nhiễm COVID-19 mới

Xã hội 12/02/2021 10:35

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 12/2 (mùng 1 Tết) thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 mới là N.T.T, nữ, sinh năm 1998, là công nhân tại nhà máy Z153 và là F1 của bệnh nhân 1694 - N.Q.M và bệnh nhân 1695-N.Đ.P, được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 từ ngày 30/01 và có xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 11/02/2021 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện tại bệnh nhân đang được liên hệ để chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến sáng 12/2, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 và dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, kể từ khi dịch bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh hồi cuối tháng 1/2021.

Trưa mùng 1 Tết, Hà Nội có thêm ca nhiễm COVID-19 mới - Ảnh 1

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