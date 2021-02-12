Sáng mùng 1 Tết, không có ca mắc COVID-19, hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch

Bản tin 6h ngày 12/2 - tức sáng mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 12/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 11/02 đến 6h ngày 12/02: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.098, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 762

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.476

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 108.860

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 18 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 8 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý- diễn ra trưa ngày 30 Tết (ngày 11/2) cho biết BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng hiện diến tiến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Nóng: Anh phát hiện thêm 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 Các chuyên gia Anh đang tiến hành nghiên cứu 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 thuộc vào nhóm “đáng lo ngại”.

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