"Bệnh nhân 1536", 79 tuổi, từ Mỹ về nhập cảnh cách ly ngay, nhập viện ngày 15/1. Bà được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê cho biết thông tin trên tại buổi hội chẩn quốc gia ngày 11/2. Buổi hội chẩn kết nối đến các điểm cầu đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trên cả nước, trong đó có trường hợp "bệnh nhân 1536" - nặng nhất hiện nay.

"Bệnh nhân 1536", 79 tuổi, từ Mỹ về nhập cảnh cách ly ngay, nhập viện ngày 15/1. Bà được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO. Đến nay, Hội đồng chuyên môn đã 6 lần hội chẩn quốc gia bàn phương án điều trị tốt nhất cho ca này.

Các chuyên gia ở các đầu cầu hội chẩn trực tuyến điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, hội chẩn ngày 11/2 đề nghị Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lấy lại mẫu dịch phế quản của bệnh nhân để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm gần nhất vào ngày 7/2 bệnh nhân vẫn dương tính với nCoV.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, lo ngại tình trạng rối loạn đông máu của bệnh nhân có vẻ trầm trọng hơn. Các bác sĩ đang tìm cách lý giải tình trạng, xem xét chiến lược về kháng sinh bởi thời gian qua đã điều trị bao vây song tình trạng bệnh nhân không thay đổi.

Những diễn biến sức khỏe của "bệnh nhân 1536" được Tổ hội chẩn đánh giá sắp giống tình trạng "bệnh nhân 91" (phi công Anh) hồi năm ngoái.

Phi công người Anh, 43 tuổi, điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 3 đến tháng 7/2020, là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất và có thời gian điều trị dài nhất, tính đến nay. Bệnh nhân bị "bão Cytokine", tức hệ miễn dịch phản ứng thái quá chống lại chính cơ thể, phổi đông đặc 90%, rối loạn đông máu, tưởng có lúc tuyệt vọng. Bộ Y tế khi ấy đã tính đến phương án ghép phổi như tia hy vọng mong manh. May mắn bệnh nhân vượt qua nguy ngập, hồi phục dần được đánh giá là kỳ tích, xuất viện, về nước, trở lại cuộc sống bình thường.

Trưa mùng 1 Tết, Hà Nội có thêm ca nhiễm COVID-19 mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 12/2 (mùng 1 Tết) thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

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