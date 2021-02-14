Sau hơn 20 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích cô gái sinh năm 2003 nhảy cầu tự tử tại Tuyên Quang.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cho biết vẫn đang tìm kiếm tung tích cô gái trẻ nghi nhảy cầu tự tử đúng sáng mùng 1 Tết gây xôn xao dư luận.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết), Công an TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) nhận tin báo về việc một cô gái trẻ nhảy cầu Tình Húc (TP. Tuyên Quang). Nạn nhân bỏ lại xe máy, đôi dép và điện thoại di dộng trước khi gieo mình xuống sông.

Cô gái trẻ để lại đôi dép và điện thoại - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai người làm chứng, triển khai các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân được xác định là Đinh Thủy Tr. (SN 2003) trú tại tổ 18, phường An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Tr. nhiều lần đăng status thể hiện sự tuyệt vọng, buồn bã trên trang cá nhân. Hiện có rất đông cư dân mạng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô gái ở dưới phần bình luận của bức ảnh.

Cô gái trẻ thường xuyên đăng status buồn trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Đông đảo dân mạng gửi lời chia buồn đến gia đình cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Công an TP. Tuyên Quang thông báo, nếu ai phát hiện ra tung tích nạn nhân hãy báo cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 02073.822.657; hoặc liên lạc cho gia đình nạn nhân theo số điện thoại anh Hùng (là cậu của nạn nhân) 0986.296.836.

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