Một thiếu niên 15 tuổi ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã mất tích bí ẩn nhiều tháng nay. Hiện gia đình đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an, đồng thời đăng lên mạng nhờ giúp đỡ.

Ngày 18/2, chị Trần Thị Hương (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã trình báo công an về việc con trai 15 tuổi mất tích bí ẩn nhiều tháng nay.

Theo đơn trình báo, khuya 29/11/2020, chị Hương không thấy con trai là Tô Khánh Duy (SN 2006) ở nhà. Cả nhà đi tìm Duy nhưng không được, chỉ thấy chiếc điện thoại mà cậu hay dùng.

Cháu Tô Khánh Duy mất tích nhiều tháng - Ảnh: GĐCC

Cả nhà chị Hương nghĩ con sang nhà bạn vài ngày sẽ về nhưng sau đó con trai chị vẫn không có tin tức gì. Gia đình đã huy động người thân, bạn bè đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy Duy.

"Đến nay đã gần 3 tháng trôi qua nhưng con trai tôi vẫn biệt vô âm tín, không một tin tức nào về cháu và cháu mất tích một cách bí ẩn. Gia đình không biết cháu đã đi đâu, làm gì, với ai và rất mong cháu trở về, gia đình sẽ không trách móc", chị Hương trao đổi với Người Lao Động.

Theo lời người mẹ này thì do mê game nên Duy đã nghỉ học, gia đình hết lời khuyên nhủ nhưng bất thành. Từ ngày con bỏ đi, chị Hương phải nghỉ làm công nhân để tìm con.

Ai có tin tức về cháu Tô Khánh Duy xin gọi về số điện thoại gia đình là 0328562967 để cháu sớm đoàn tụ cùng gia đình.

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