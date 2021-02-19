Hơn 83% ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam khó phát hiện vì không có biểu hiện lâm sàng, cần hết sức cảnh giác

Xã hội 19/02/2021 20:38

Theo các chuyên gia y tế, đến nay 83,3% bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam không có biểu hiện lâm sàng nên các ca bệnh rất khó phát hiện.

Sáng nay (19/2), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông Khuê cho biết diễn biến dịch tại Hải Dương vẫn phức tạp, trung bình mỗi ngày hơn 20 ca. Số ca mắc kéo dài suốt 22 ngày, chiếm 76,2 % số ca mắc của cả nước trong đợt dịch này.

Hơn 83% ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam khó phát hiện vì không có biểu hiện lâm sàng, cần hết sức cảnh giác - Ảnh 1
 PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Về tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, đến nay 83,3% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng; 14,2% có biểu hiện nhẹ. Điển hình như một trường hợp F2 tại Hải Dương ở nhà tới 7 ngày, chỉ khi F1 có kết quả dương tính, bệnh nhân này mới được phát hiện. Chính vì vậy tất cả các địa phương đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác.

Hiện tại có 15 ca là diễn tiến nặng, trong đó 2 bệnh nhân tiên lượng nguy kịch. Hai ca bệnh nặng đã được Hội chẩn Quốc gia liên tục để xin ý kiến chuyên gia trong quá trình điều trị.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho hay các địa phương cần chủ động. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố chưa có dịch cũng phải sẵn sàng kịch bản điều trị. Những bệnh nhân nặng đều được các chuyên gia của Tiểu ban Điều trị hội chẩn, hướng dẫn chuyên môn.

Tính đến 18h tối 19/2, Hải Dương ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, nâng tổng số tích luỹ ca nhiễm cả nước lên 2.362, đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân.

Hơn 83% ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam khó phát hiện vì không có biểu hiện lâm sàng, cần hết sức cảnh giác - Ảnh 2

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