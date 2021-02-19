Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam đã khỏi bệnh

Xã hội 19/02/2021 20:47

Trong số 9 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh vào chiều 19/2, trong đó có bệnh nhi sơ sinh nhỏ tuổi nhất.

Chiều 19/2, tại Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương, 9 bệnh nhân Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhi sơ sinh nhỏ tuổi nhất.

 

"Tôi rất hạnh phúc vì cháu đã khỏi bệnh. Chồng tôi hiện tại vẫn đang điều trị tại Hà Nội, khi được báo tin hai mẹ con được ra viện cũng mừng lắm. Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho cháu, chúc các thầy thuốc mạnh khỏe để có thể cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn nữa", mẹ bệnh nhi trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh 1
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh: Afamily

Theo TS.BS. Phạm Văn Đếm (Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai), những ngày đầu nhập viện bệnh nhân có biểu hiện nôn trớ và đi ngoài phân lỏng. Vậy nên trong các buổi trực, thăm khám ê-kíp luôn quan tâm đặc biệt, theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn, các biểu hiện bất thường của bệnh nhi. Cùng với đó ê-kíp tư vấn, hỗ trợ cho mẹ bệnh nhân cách chăm sóc, vệ sinh, tránh để lây nhiễm bệnh chéo. Sau 10 ngày được điều trị theo phác đồ, bệnh nhi đã có kết quả xét nhiệm âm tính 3 lần và đủ tiêu chuẩn để ra viện.

Đáng chú ý, mẹ của cháu bé cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần và không có triệu chứng bệnh. Đây là điều cực kỳ may mắn vì người mẹ thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với con. 

Trước đó, tối ngày 3/2, đại diện Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn (Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) có một cháu bé 26 ngày tuổi đã bị dương tính với COVID-19.

Cụ thể, cháu N.K.C. (sinh ngày 8/1/2021) – là con anh N.Đ.C (SN 1994) – là công nhân của Công ty điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương). Anh N.Đ.C đã được xác định là nhiễm COVID-19 do tiến xúc gần với bệnh nhân 1552.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh 2

Hơn 83% ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam khó phát hiện vì không có biểu hiện lâm sàng, cần hết sức cảnh giác

Hơn 83% ca bệnh Covid-19 ở Việt Nam khó phát hiện vì không có biểu hiện lâm sàng, cần hết sức cảnh giác

Theo các chuyên gia y tế, đến nay 83,3% bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam không có biểu hiện lâm sàng nên các ca bệnh rất khó phát hiện.

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