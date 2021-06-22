Một bác sĩ Avurveda 24 tuổi đã treo cổ tự tử tại nhà chồng sau khi bị người chồng đánh đập dã man vì không thỏa mãn với của hồi môn từ phía nhà vợ.

Truyền thông Ấn Độ mới đây đưa tin về một cái chết đầy thương tâm của cô gái 24 tuổi tên là Vismaya và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo đó, ngày 21/6, Vismaya đã được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại nhà chồng ở Kerala, Ấn Độ. Cái chết của cô gái 24 tuổi này được nghi ngờ có liên quan đến của hồi môn sau khi cưới. Cô từng kể với gia đình mình rằng, cô thường xuyên bị chồng đánh đập vì anh ta không hài lòng với của hồi môn. Cô gái 24 tuổi đã treo cổ tự tử tại nhà chồng sau một năm kết hôn Được biết, chồng của Vismaya là Kiran Kumar, người này làm việc tại một cơ quan chính phủ của tiểu bang. Trong khi đó Vismaya là một bác sĩ Avurveda. Hai người kết hôn từ tháng 5/2020. Vismaya được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trong phòng tắm của nhà chồng vào ngày 21/6. Cái chết của cô gái trẻ khiến dư luận chú ý, Ủy ban phụ nữ bang Kerala đã yêu cầu cảnh sát cung cấp báo cáo. Phía cảnh sát cho biết trường hợp của Vismaya là một cái chết bất thường.

Trước đây, Vismaya đã từng nói với gia đình mình rằng, cô bị chồng tra tấn. Theo những tin nhắn mà gia đình cô gái 24 tuổi cung cấp cho phía cảnh sát, Vismaya nói rằng chồng cô không thích chiếc xe của hồi môn mà bố cô mua, nên cô thường xuyên bị chồng đánh đập. Của hồi môn vẫn luôn là nguyên nhân khiến các cô gái ở Ấn Độ bị nhà chồng bạo hành Trong nhật ký trò chuyện, Vismaya từng nói với gia đình mình rằng, vì của hồi môn, đặc biệt là chiếc xe hơi, Kurma đã giật tóc và dùng chân giẫm lên mặt cô. Những hình ảnh vết thương của Vismaya cũng được gia đình cô cung cấp.

Bố của Vismaya nói với truyền thông rằng, khi con gái kết hôn ông đã cho 100 đồng Sovereigns (một loại tiền vàng cho Vương quốc Anh phát hành), 1.2 mẫu đất và một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên Kumar vẫn chưa thỏa mãn và đã hành hạ con gái ông. Kurma đòi thêm tiền để mua một chiếc xe khác, trong khi đó chiếc xe làm của hồi môn được mua trả góp nên bố mẹ của Vismaya không thể đáp ứng yêu cầu của con rể. Nhiều cô gái trẻ bế tắc trước những trận bạo hành nên đã tìm đến cái chết để giải thoát Kumar từng đánh Vismaya và nói rằng chiếc xe không phù hợp với địa vị của anh ta, vì vậy Kumar muốn Vismaya bán xe và đưa tiền cho anh ta. Sau khi Vismaya qua đời đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, hiện tại Kumar vẫn đang lẩn trốn.

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