Thảm kịch đạo đức: Bố mẹ mất sớm, cô bé 15 tuổi bị anh trai cưỡng hiếp suốt 3 năm trời

Thế giới 22/06/2021 10:19

Sau khi bố mẹ qua đời, em gái sống với anh trai và chị dâu, vậy nhưng người đàn ông này đã cưỡng hiếp em gái ruột của mình suốt 3 năm trời.

Sự việc đang khiến cộng đồng mạng Ấn Độ dậy sóng đó là cô bé 15 tuổi làm đơn tố cáo bị anh trai cưỡng hiếp suốt 3 năm sau khi bố mẹ qua đời. Người anh trai năm nay 26 tuổi và đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.

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 Sau khi bố mẹ qua đời, cô bé 15 tuổi đã bị anh trai cưỡng hiếp suốt 3 năm trời

Theo India Today, một cô gái 15 tuổi ở Ahmedabad đã làm đơn tố cáo anh trai của mình vào ngày 16/6. Người anh trai năm nay 26 tuổi bị cáo buộc cưỡng hiếp em gái ruột suốt 3 năm. Không chỉ cưỡng hiếp, người đàn ông này còn đe dọa giết chết em gái nếu nói ra với bất kỳ ai.

Trong đơn tố cáo gửi tại đồn cảnh sát, cô bé 15 tuổi nói rằng, sau khi bố mẹ qua đời cô đã chuyển đến sống cùng anh trai và chị dâu. Vì anh trai là người giám hộ duy nhất nên cô bé vẫn giữ im lặng dù bị anh ta cưỡng hiếp nhiều lần.

Cô gái cho biết, khoảng hai năm rưỡi trước, khi ngủ ở nhà anh trai, cô gái đã bị anh trai cưỡng hiếp trong khi vợ anh ta ngủ ở phòng khác. Sau đêm đó, người đàn ông này còn cưỡng hiếp cô gái nhiều lần nữa. Khi cô bé chống cự, sẽ bị anh ta đánh đập. Sau đó cô bé chuyển đến sống ở một khu vực khác, vậy nhưng 3 tháng trước, cô lại bị anh trai cưỡng hiếp.

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 Không chỉ cưỡng hiếp, người anh trai còn đe dọa giết chết nếu cô bé nói chuyện này với bất kỳ ai

Sau đó cô bé rời khỏi nhà đến sống với mẹ của chị dâu trong một căn nhà thuê ở Ahmedabad. Cô quyết định tâm sự mọi chuyện với mẹ của chị dâu sau khi phát hiện 3 tháng rồi không có kinh nguyệt, mẹ của chị dâu đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Cô bé 15 tuổi đã tố cáo hành vi của anh trai với cảnh sát, bị cáo đã bị bắt ngay sau đó.

Trong đơn tố cáo, nạn nhân 15 tuổi nêu rõ, sau lần cưỡng hiếp đầu tiên vào đêm 29/1/2019, anh trai đã đe dọa sẽ giết cô nếu cô nói với ai khác. Cô bé nói thêm rằng, sau đó bất cứ khi nào anh trai thấy cô ở nhà một mình hoặc khi vợ anh ta đang ngủ là anh tra sẽ cưỡng hiếp cô. Trước khi tố cáo anh trai, cô bé 15 tuổi đã nói mọi chuyện với chị dâu của mình.

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