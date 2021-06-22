Kinh hoàng: Thanh niên 19 tuổi giết chết bố, mẹ, bà nội, em gái sau đó giấu xác ngay cạnh nhà vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 22/06/2021 06:30

Một người đàn ông 19 tuổi tại Ấn Độ đã giết chết 4 người thân trong gia đình mình và chôn xác ngay cạnh nhà, sự việc chỉ được phát hiện sau đó 4 tháng.

Ngày 19/6 trang NDTV của Ấn Độ đưa tin, một thanh niên 19 tuổi tên là Asif Mohammed đã bị bắt tại quận Malda của bang Tây Bengal với cáo buộc đã sát hại bố, mẹ, bà nội và em gái của anh ta vào tháng 2/2021. Anh trai của Asif Mohammed là Arif chính là người đệ đơn lên cảnh sát vào ngày 18/6, người này cho biết Asif cũng cố giết anh trai nhưng may mắn Arif đã trốn thoát.

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 Một thanh niên 19 tuổi tại Ấn Độ đã ra tay giết hại 4 người thân của mình sau đó giấu xác ngay cạnh nhà

Trong đơn khiếu nại của mình, Arif năm nay 21 tuổi cho biết anh không thể đến gặp cảnh sát sớm hơn vì “anh ta sợ hãi”. Arif khai rằng Asif đã giết bố, mẹ, bà nội và em gái của họ vào ngày 28/2. Nguyên nhân là do Asif vừa mới nhập học, anh ta muốn bố mẹ mua cho mình một máy tính xách tay nhưng bị từ chối.

Vì không được thỏa mãn yêu cầu, Asif đã bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của mọi người trong nhà. Khi mọi người bất tỉnh, người đàn ông này đã trói tay của tất cả mọi người và dán miệng họ lại. Sau đó dìm họ xuống hồ chứa nước cho đến khi họ tắt thở. May mắn là Arif đã sống sót và trốn thoát khỏi nhà. Vì quá sợ hãi, suốt 4 tháng qua Arif không dám lộ diện.

Hiện tại, sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát đã đào được thi thể của 4 người. Họ cũng tìm thấy hàng trăm nghìn rupee và nhiều thiết bị điện tử khác nhau bao gồm tivi, điện thoại, camera và máy tính xách tay tại hiện trường. Asif đã bị bắt giữ và buộc tội giết người ngay sau đó.

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 Chỉ vì không được mua máy tính, Asif đã giết chết bố, mẹ, bà nội và em gái của mình

Theo những người hàng xóm, sau khi phát hiện cả gia đình 4 người không có ở nhà, họ đã hỏi Asif và được người này giải thích rằng người thân của anh ta đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Kể từ đó, Asif không muốn giao tiếp với bất kỳ ai và cũng không cho phép ai bước chân vào nhà của mình.

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Từ khóa:   thi thể sống sót buộc tội giết người

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