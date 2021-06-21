Không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, hàng trăm người dân Ấn Độ tiếp tục tụ tập bên sông Hằng trong một lễ hội

Giữa lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế, hàng trăm người dân Ấn Độ lại tiếp tục tụ tập bên sông Hằng khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Theo India Today, ngày 20/6 hàng trăm người dân Ấn Độ đã không tuân thủ các quy tắc về phòng chống dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đổ về Haridwar và Farrukhabad để tham gia một lễ hội.

Hàng trăm người dân Ấn Độ đã tụ tập bên bờ sông Hằng để tham gia một lễ hội

Nhân ngày lễ Ganga Dussehra, hàng trăm người dân Ấn Độ đã tụ tập trên bờ sông Hằng ở Haridwar, Uttar Pradesh. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở Farrukhabad, Uttar Pradesh những người này tụ tập đông người bất chấp các quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

India Today cho hay, hàng năm người dân từ các khu vực lân cận đều đổ về Farrukhabad để tham gia lễ hội và tắm thánh trên sông Hằng. Trước đó, chính quyền địa phương đã dự đoán một lượng lớn người dân đổ về đây và đã thực hiện các biện pháp đề phòng nhưng vô ích.

Dù chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị nhưng dường như không có tác dụng khi lượng người lớn đổ về tham gia lễ hội quá lớn

Người dân tụ tập nhưng không đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giãn cách phòng COVID-19

Ganga Dussehra là một lễ hội lớn nhất của những người theo Ấn Độ giáo

Lễ hội Ganga Dussehra là một lễ hội lớn nhất trong Ấn Độ giáo, còn được gọi là Lễ hội khải hoàn. Lễ hội này được tổ chức trong 10 ngày, các tín đồ Ấn Độ giáo thường tụ tập ở sông Hằng để tắm thánh trong lễ hội này.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 20/6. Số ca được xác nhận mắc COVID-19 đã tăng lên 2.988.165 người. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã xác nhận 58.419 trường hợp mắc mới, 1.576 trường hợp tử vong, tổng số người chết vì COVID-19 là 386.713 người.

Vận động viên huyền thoại Ấn Độ qua đời vì nhiễm COVID-19, cuộc đời ông đã từng được dựng thành phim Vận động viên huyền thoại Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì nhiễm COVID-19, ông được xem là vận động viên vĩ đại nhất của Ấn Độ.

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