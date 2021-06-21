Báo động: Sau biến chủng Delta, Ấn Độ tiếp tục xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2, hiện tại ghi nhận hàng chục ca nhiễm

Thế giới 21/06/2021 18:12

Trong khi biến chủng Delta vẫn đang lây lan mạnh trên thế giới thì một biến chủng mới của SARS-CoV-2 có tên gọi Delta-plus lại được phát hiện tại Ấn Độ.

Theo Times of India ngày 21/6, số lượng mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với biến chủng Delta-plus đã lên đến gần 20 trường hợp trong cả nước Ấn Độ. Trong đó Maharashtra có ít nhất 8 trường hợp. Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao và hiện nay đã lây lan ra hơn 80 quốc gia trên thế giới vậy nhưng những biến chủng này tiếp tục đột biến thêm để tạo thành biến chủng Delta-plus.

an do 1
 Ấn Độ tiếp tục phát hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 sau biến chủng Delta

Tiến sĩ Sujeet Singh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy 15-20 trường hợp nhiễm Delta-plus từ Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab và Madhya Pradesh. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ biến chủng này mặc dù hiện tại Delta vẫn chiếm ưu thế và là biến chủng mạnh hơn”.

Tiến sĩ Lahane, người đứng đầu Phòng Nghiên cứu và Giáo dục Y tế Ấn Độ cũng cho biết, 8 bệnh nhân bị nhiễm biến chủng Delta-plus ở Maharashtra đều có các triệu chứng nhẹ và đã khỏi bệnh. Những trường hợp này đã xảy ra trong khu vực hơn một tháng và hiện không có dấu hiệu cho thấy khả năng lây nhiễm cao.

an do 2
 Theo số liệu thống kê, hiện tại có khoảng 20 trường hợp nhiễm biến chủng Delta-plus tại Ấn Độ

Tiến sĩ Singh nói rằng, Ấn Độ đang nghiên cứu khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của biến chủng Delta-plus. Các bộ phận liên quan đã thu thập mẫu từ những bệnh nhân bị nhiễm bệnh và gửi đi để nghiên cứu và sẽ sớm có kết quả trong thời gian tới.

Không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, hàng trăm người dân Ấn Độ tiếp tục tụ tập bên sông Hằng trong một lễ hội

Không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, hàng trăm người dân Ấn Độ tiếp tục tụ tập bên sông Hằng trong một lễ hội

Giữa lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế, hàng trăm người dân Ấn Độ lại tiếp tục tụ tập bên sông Hằng khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Delta-plus biến chủng Delta-plus biến chủng Delta

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích