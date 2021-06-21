Báo động: Sau biến chủng Delta, Ấn Độ tiếp tục xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2, hiện tại ghi nhận hàng chục ca nhiễm

Trong khi biến chủng Delta vẫn đang lây lan mạnh trên thế giới thì một biến chủng mới của SARS-CoV-2 có tên gọi Delta-plus lại được phát hiện tại Ấn Độ.

Theo Times of India ngày 21/6, số lượng mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với biến chủng Delta-plus đã lên đến gần 20 trường hợp trong cả nước Ấn Độ. Trong đó Maharashtra có ít nhất 8 trường hợp. Biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao và hiện nay đã lây lan ra hơn 80 quốc gia trên thế giới vậy nhưng những biến chủng này tiếp tục đột biến thêm để tạo thành biến chủng Delta-plus.

Ấn Độ tiếp tục phát hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 sau biến chủng Delta

Tiến sĩ Sujeet Singh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy 15-20 trường hợp nhiễm Delta-plus từ Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab và Madhya Pradesh. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ biến chủng này mặc dù hiện tại Delta vẫn chiếm ưu thế và là biến chủng mạnh hơn”.

Tiến sĩ Lahane, người đứng đầu Phòng Nghiên cứu và Giáo dục Y tế Ấn Độ cũng cho biết, 8 bệnh nhân bị nhiễm biến chủng Delta-plus ở Maharashtra đều có các triệu chứng nhẹ và đã khỏi bệnh. Những trường hợp này đã xảy ra trong khu vực hơn một tháng và hiện không có dấu hiệu cho thấy khả năng lây nhiễm cao.

Theo số liệu thống kê, hiện tại có khoảng 20 trường hợp nhiễm biến chủng Delta-plus tại Ấn Độ

Tiến sĩ Singh nói rằng, Ấn Độ đang nghiên cứu khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của biến chủng Delta-plus. Các bộ phận liên quan đã thu thập mẫu từ những bệnh nhân bị nhiễm bệnh và gửi đi để nghiên cứu và sẽ sớm có kết quả trong thời gian tới.

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