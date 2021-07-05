Theo thông tin từ Báo Gia đình và Xã hội thì sự việc được chia sẻ từ một tài khoản cá nhân có tên Đ.A.T. Theo đó, tài khoản này đề cập đến việc nữ sinh Phạm Thảo Phương, SN 2007, ở thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) – cháu gái của Đ.A.T xin phép gia đình cho đi học thêm từ chiều ngày 04/7/2021 nhưng hiện nay vẫn không thấy con trở về. Cả gia đình đôn đáo đi tìm con khắp nơi và cũng đăng đàn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Kèm theo status này, tài khoản Đ.A.T đăng hình ảnh Thảo Phương khi chưa mất tích, nhưng đến này vẫn chưa có thêm thông tin gì về nữ sinh này.

Hình ảnh nữ sinh trước khi mất tích được gia đình chia sẻ - Ảnh: Giadinh.net

Sáng 5/7, theo lời chia sẻ của anh Phạm Đức Công (trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) – bố đẻ nữ sinh mất tích thì khoảng 14 giờ ngày 04/7, Thảo Phương xin phép gia đình đi học thêm miễn phí môn Toán. Chờ đến chiều, vẫn không thấy con gái về nhà nên gia đình đã chia nhau tìm kiếm. Khi liên lạc với nhà trường, anh Công mới hay các lớp phụ đạo đã ngừng dạy hơn chục ngày nay. Cả gia đình, thầy cô, bạn bè đều lo lắng tìm kiếm khắp nơi chưa có tín hiệu gì.