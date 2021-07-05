Sau buổi chiều xin bố mẹ đi học thêm, nữ sinh mất tích đột ngột khiến gia đình lo lắng. Trước đó, em cũng không bị bố mẹ quát nạt hay rầy la chuyện gì.
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Theo thông tin từ Báo Gia đình và Xã hội thì sự việc được chia sẻ từ một tài khoản cá nhân có tên Đ.A.T. Theo đó, tài khoản này đề cập đến việc nữ sinh Phạm Thảo Phương, SN 2007, ở thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) – cháu gái của Đ.A.T xin phép gia đình cho đi học thêm từ chiều ngày 04/7/2021 nhưng hiện nay vẫn không thấy con trở về. Cả gia đình đôn đáo đi tìm con khắp nơi và cũng đăng đàn nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Kèm theo status này, tài khoản Đ.A.T đăng hình ảnh Thảo Phương khi chưa mất tích, nhưng đến này vẫn chưa có thêm thông tin gì về nữ sinh này.
Sáng 5/7, theo lời chia sẻ của anh Phạm Đức Công (trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) – bố đẻ nữ sinh mất tích thì khoảng 14 giờ ngày 04/7, Thảo Phương xin phép gia đình đi học thêm miễn phí môn Toán. Chờ đến chiều, vẫn không thấy con gái về nhà nên gia đình đã chia nhau tìm kiếm. Khi liên lạc với nhà trường, anh Công mới hay các lớp phụ đạo đã ngừng dạy hơn chục ngày nay. Cả gia đình, thầy cô, bạn bè đều lo lắng tìm kiếm khắp nơi chưa có tín hiệu gì.
Anh Công cho biết thêm, hằng ngày, Thảo Phương vẫn vui vẻ cười nói, đều đặn phụ giúp bố mẹ việc nhà, đi đâu đều xin phép. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình không hề đánh mắng con gái, bản thân Thảo Phương cũng không có biểu hiện gì bất thường. Bởi vậy, việc con gái đột nhiên mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.
"Khi đi, cháu mang theo 1 xe đạp điện và 1 điện thoại smartphone, không mang theo cặp sách. Khoảng 1 tiếng sau, mẹ cháu có gọi điện thoại cho Thảo Phương nhưng đã tắt nguồn. Các mối quan hệ của con trên mạng xã hội gia đình không để ý. Chúng tôi đã làm đơn trình báo kèm hình ảnh của con lên Công an huyện Tiên Lãng nhờ giúp đỡ tìm kiếm cháu", anh Công chia sẻ.
Cũng trao đổi với nguồn tin trên, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch UBND xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng thông tin, địa phương đã nắm được trường hợp bỏ nhà đi của cháu Phạm Thị Thảo Phương: "Xã cũng đã có báo cáo và đội điều tra của huyện đang tập trung xác minh, điều tra nhưng hiện chưa có kết quả".
Hiện, cư dân mạng cũng nóng lòng chia sẻ những thông tin trên để giúp gia đình nhanh chóng tìm ra con gái. Trước rất nhiều những cạm bẫy, nguy hiểm của cuộc sống, ai nấy đều hy vọng nữ sinh được an toàn.