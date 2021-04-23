Gia đình hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa: Gọi điện cho người vợ thì bảo 'ở nhà nấu cơm đi bà đang về' nhưng sau đó lại nhận được bức thư bí ẩn

Xã hội 23/04/2021 10:29

Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa, hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa, hiện cơ quan chức năng tỉnh Hậu Lộc vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân và tìm kiếm người mất tích.

Theo đó, danh tính đôi vợ chồng được xác định là ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) và bà Vũ Thị Nga (55 tuổi) cùng trú tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Vụ việc khiến nhiều người trong khu vực không khỏi xôn xao.

mat tich 1
Ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) đã mất tích nhiều ngày - Ảnh: Gia đình cung cấp  

Theo anh Cao Văn Hai (cháu ruột ông Thanh), từ khi ông Thanh mất tích, gia đình và hàng xóm nhận ra có rất nhiều điều bất thường như chiếc giường cưới 30 năm của vợ chồng ông Thanh đột nhiên bị tháo gỡ, trên thanh mạ giường có vết chém hay việc một số hàng xóm trông thấy bà Nga đốt rất nhiều vật dụng trong nhà làm cháy xém một mảng tường...Gia đình ông Thanh đã báo cáo tất cả cho cơ quan công an.

mat tich 2
Chiếc giường cưới bị tháo ra và chuyển vào kho - Ảnh: Gia đình và Pháp luật  

Anh Hai cũng cho biết, bà Nga tuy không chơi bời nhưng có nhiều mối quan hệ mờ ám. Bà cũng vướng vào nợ nần do làm ăn không trung thực. Đó cũng là lý do sau khi bà mất tích, nhiều người đến tận nhà tìm để đòi nợ.

mat tich 2
Bà Nga đốt vật dụng trong nhà khiến một phần tường bị cháy xém - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị  

Còn ông Nguyễn Văn Thành (anh trai ông Thanh) lại cho hay sau khi làm việc với công an huyện Hậu Lộc, ngày 3/3, bà Nga biến mất. Trước khi đi, bà có viết thư để lại cho gia đình bảo rằng sẽ đi 2 ngày để tìm chồng và dặn dò nếu công an có hỏi thì giúp bà báo lại với công an. Tuy nhiên, bà Nga biến mất cho đến nay.

Vài ngày sau (tức ngày 6/3), khi gia đình gọi điện cho bà Nga thì bà cho biết đang ở Vinh (Nghệ An) còn dặn gia đình "ở nhà nấu cơm đi bà đang về nhà". Tuy nhiên, bà Nga sau đó mất liên lạc. Cùng ngày hôm đó, ông Thành cũng nhận được bức thư nghi là của bà Nga gửi về nhưng không phải từ Vinh mà là từ Bưu cục Quán Thánh (Hà Nội). Nội dung các bức thư liên tục hỏi "tìm thấy xác ông Thanh chưa?". Trong thư còn viết nhiều lời đe dọa "giết" toàn bộ người thân ông Thành và anh Hai.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bên trong ngôi nhà của cặp vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa: Tìm thấy vỏ bao bả chuột, camera quan sát đã bị tháo xuống

Bên trong ngôi nhà của cặp vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa: Tìm thấy vỏ bao bả chuột, camera quan sát đã bị tháo xuống

Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của hai vợ chồng tại Thanh Hóa, sau khi người vợ bỏ đi, gia đình và cơ quan chức năng tìm thấy nhiều điều bất thường tại ngôi nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa vợ chồng biến mất bức thư đáng sợ

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 22 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 28 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1