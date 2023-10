Anh Hai cũng cho biết, bà Nga tuy không chơi bời nhưng có nhiều mối quan hệ mờ ám. Bà cũng vướng vào nợ nần do làm ăn không trung thực. Đó cũng là lý do sau khi bà mất tích, nhiều người đến tận nhà tìm để đòi nợ.

Theo anh Cao Văn Hai (cháu ruột ông Thanh), từ khi ông Thanh mất tích, gia đình và hàng xóm nhận ra có rất nhiều điều bất thường như chiếc giường cưới 30 năm của vợ chồng ông Thanh đột nhiên bị tháo gỡ, trên thanh mạ giường có vết chém hay việc một số hàng xóm trông thấy bà Nga đốt rất nhiều vật dụng trong nhà làm cháy xém một mảng tường...Gia đình ông Thanh đã báo cáo tất cả cho cơ quan công an.

Bà Nga đốt vật dụng trong nhà khiến một phần tường bị cháy xém - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Còn ông Nguyễn Văn Thành (anh trai ông Thanh) lại cho hay sau khi làm việc với công an huyện Hậu Lộc, ngày 3/3, bà Nga biến mất. Trước khi đi, bà có viết thư để lại cho gia đình bảo rằng sẽ đi 2 ngày để tìm chồng và dặn dò nếu công an có hỏi thì giúp bà báo lại với công an. Tuy nhiên, bà Nga biến mất cho đến nay.

Vài ngày sau (tức ngày 6/3), khi gia đình gọi điện cho bà Nga thì bà cho biết đang ở Vinh (Nghệ An) còn dặn gia đình "ở nhà nấu cơm đi bà đang về nhà". Tuy nhiên, bà Nga sau đó mất liên lạc. Cùng ngày hôm đó, ông Thành cũng nhận được bức thư nghi là của bà Nga gửi về nhưng không phải từ Vinh mà là từ Bưu cục Quán Thánh (Hà Nội). Nội dung các bức thư liên tục hỏi "tìm thấy xác ông Thanh chưa?". Trong thư còn viết nhiều lời đe dọa "giết" toàn bộ người thân ông Thành và anh Hai.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.