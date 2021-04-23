Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa, hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn ở Thanh Hóa, hiện cơ quan chức năng tỉnh Hậu Lộc vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân và tìm kiếm người mất tích. Theo đó, danh tính đôi vợ chồng được xác định là ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) và bà Vũ Thị Nga (55 tuổi) cùng trú tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Vụ việc khiến nhiều người trong khu vực không khỏi xôn xao.

Ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) đã mất tích nhiều ngày - Ảnh: Gia đình cung cấp Theo anh Cao Văn Hai (cháu ruột ông Thanh), từ khi ông Thanh mất tích, gia đình và hàng xóm nhận ra có rất nhiều điều bất thường như chiếc giường cưới 30 năm của vợ chồng ông Thanh đột nhiên bị tháo gỡ, trên thanh mạ giường có vết chém hay việc một số hàng xóm trông thấy bà Nga đốt rất nhiều vật dụng trong nhà làm cháy xém một mảng tường...Gia đình ông Thanh đã báo cáo tất cả cho cơ quan công an. Chiếc giường cưới bị tháo ra và chuyển vào kho - Ảnh: Gia đình và Pháp luật Anh Hai cũng cho biết, bà Nga tuy không chơi bời nhưng có nhiều mối quan hệ mờ ám. Bà cũng vướng vào nợ nần do làm ăn không trung thực. Đó cũng là lý do sau khi bà mất tích, nhiều người đến tận nhà tìm để đòi nợ.

Bà Nga đốt vật dụng trong nhà khiến một phần tường bị cháy xém - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Còn ông Nguyễn Văn Thành (anh trai ông Thanh) lại cho hay sau khi làm việc với công an huyện Hậu Lộc, ngày 3/3, bà Nga biến mất. Trước khi đi, bà có viết thư để lại cho gia đình bảo rằng sẽ đi 2 ngày để tìm chồng và dặn dò nếu công an có hỏi thì giúp bà báo lại với công an. Tuy nhiên, bà Nga biến mất cho đến nay. Vài ngày sau (tức ngày 6/3), khi gia đình gọi điện cho bà Nga thì bà cho biết đang ở Vinh (Nghệ An) còn dặn gia đình "ở nhà nấu cơm đi bà đang về nhà". Tuy nhiên, bà Nga sau đó mất liên lạc. Cùng ngày hôm đó, ông Thành cũng nhận được bức thư nghi là của bà Nga gửi về nhưng không phải từ Vinh mà là từ Bưu cục Quán Thánh (Hà Nội). Nội dung các bức thư liên tục hỏi "tìm thấy xác ông Thanh chưa?". Trong thư còn viết nhiều lời đe dọa "giết" toàn bộ người thân ông Thành và anh Hai. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bên trong ngôi nhà của cặp vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa: Tìm thấy vỏ bao bả chuột, camera quan sát đã bị tháo xuống Liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của hai vợ chồng tại Thanh Hóa, sau khi người vợ bỏ đi, gia đình và cơ quan chức năng tìm thấy nhiều điều bất thường tại ngôi nhà.

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