Trước vụ việc bé trai 5 tuổi bị ngã từ lầu 11 của chung cư xuống lầu 3 tử vong khiến nhiều người chứng kiến vẫn còn bàng hoàng và đau xót.

Mới đây, vụ việc bé trai B.P.L. (5 tuổi, sống ở chung cư Vinaconex 1, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rơi từ tầng 11 xuống tầng 3 của toà nhà tử vong khiến nhiều người dân sống tại đây vẫn chưa nguôi ngoai ám ảnh và thương xót. Trao đổi với Dân Việt, ông Trịnh Xuân Tiến (bảo vệ toà nhà) nghẹn ngào kể lại sự việc thương tâm của bé trai rằng khi ông đang làm việc thì thấy bố cháu bé ôm con trong tay chạy thật nhanh xuống để gọi xe cấp cứu đưa con đến bệnh viện. Thế nhưng do chấn thương quá nặng, bé L. đã không qua khỏi và tử vong vào chiều cùng ngày. Ông Tiến tâm sự:

"Lúc đưa cháu đi bệnh viện, bố cháu tâm lý vô cùng hoảng loạn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi ai cũng thương xót”. Ông Trịnh Xuân Tiến (bảo vệ chung cư) chỉ tay lên khu vực tầng 3 chỗ bé trai bị nạn - Ảnh: Dân Việt Là người từng thông báo cho gia đình tin cháu bé bị lạc, chị O. (lễ tân toà nhà) cũng vô cùng bàng hoàng và không thể chợp mắt cả đêm mỗi khi nghĩ lại sự việc đã diễn ra.

Cũng theo Dân Việt, chị O. kể lại, khoảng 10h ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật của tòa nhà A1 đã phát hiện bé L. đi lạc tại thang bộ tầng 9 nên người này đã dẫn bé xuống khu vực lễ tân tầng 1. Lúc này, chị O. chính là người trực tiếp thông báo cho các hộ gia đình có cháu bé bị lạc xuống đón con. Đến 10h45, bố cháu bé để con ở lại trong nhà tại tầng 11 và xuống tầng 6 để họp. Khoảng 15 phút sau, sự việc đau lòng đã diễn ra, người bố phát hiện con đã rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 của tòa nhà. Toà chung cư nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Internet Lúc xảy ra vụ việc, chị O. đã chạy lên khu vực tầng 3 cùng bố của cháu bé, cả 2 đứng chết lặng khi nhìn thấy cháu nằm bất động. Chị O. xúc động nói: "Lúc đưa đi cấp cứu, cháu vẫn thở được nhưng bị thương quá nặng nên cháu không thể qua khỏi. Tối qua về nhà, tôi không thể nào chợp mắt mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Khi cháu ở tầng 1 đợi bố, cháu ngồi yên ở ghế rất ngoan. Chúng tôi thông báo cho bố cháu xuống đón con lên nhà. Tuy nhiên, không lâu sau bố cháu chạy xuống giọng vô cùng hoảng loạn thông báo con mình bị rơi xuống khu vực tầng 3 của toà nhà. Bố cháu bé lúc đấy lạc cả giọng”. Một người dân khác cũng bàng hoàng kể lại vụ việc - Ảnh: Saostar Trước vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy cho biết, sau sự việc lãnh đạo cùng cán bộ UBND phường đã cùng gia đình đưa cháu bé về quê ở tỉnh Phú Thọ để tiến hành an táng.

Hà Nội: Bố đi họp, con 5 tuổi rơi từ tầng 11 của chung cư thiệt mạng Sáng hôm qua 1/7, một cháu bé 5 tuổi đã không may tử vong do rơi xuống từ tầng 11 của 1 chung cư ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

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