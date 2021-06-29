Vụ nhét giẻ vào miệng bé trai: Đối tượng là sinh viên năm 2, em gái ruột của chủ cơ sở mầm non

Xã hội 29/06/2021 19:25

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non được làn truyền trên MXH, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và xác minh được thân thế của người phụ nữ có hành vi khiến dư luận phẫn nộ này.

Theo thông tin từ VietNamNet, trên MXH đang lan truyền về đoạn clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ ở Thái Bình dùng tay nhét giẻ vào miệng. Trong đoạn clip, sau khi bịt miệng cháu bé bằng giẻ, người phụ nữ còn nắm chặt tay chân để bé không giãy giụa, mặc cho bé khóc.

Liên quan đến vụ việc này, báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin, ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Nam, chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP.Thái Bình cho biết ông đã xem bài viết cùng hình ảnh kèm theo và đã báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố, đồng thời yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh. Ông cho biết, trường mầm non được nhắc đến trong bài viết của chủ tài khoản là lớp mầm non tư thục SV, được thành lập từ ngày 3/7/2020 tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, do bà G. làm chủ. Bé trai trong clip tên là H.N.N. (hơn 11 tháng tuổi), đã đi học ở đây từ tháng 3/2021.

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Hình ảnh bé trai bị nhét giẻ vào miệng - Ảnh cắt từ clip

Đến chiều tối nay 29/6, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong bước đầu xác định người có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé là em gái ruột của bà L.T.H.G.- chủ cơ sở mầm non tư thục SV. Cô này đang là sinh viên năm thứ 2 nên không phải là giáo viên của cơ sở trên.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên MXH, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi dã man của người phụ nữ. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. 

Dư luận phẫn nộ trước clip trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng, lớp mẫu giáo dừng hoạt động ngay sau đó

Dư luận phẫn nộ trước clip trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng, lớp mẫu giáo dừng hoạt động ngay sau đó

Mới đây trên MXH xuất hiện clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ nhét giẻ vào miệng khiến CĐM vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

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